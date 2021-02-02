الكشف عن أول مطار كهربائي لسيارات الأجرة الجوية.. وهكذا سيبدو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون سيارات الأجرة الطائرة في متناول البشر بشكل أقرب مما نظنه، مع إطلاق مركز مبتكر في كوفنتري بالمملكة المتحدة.

وتطور شركة "Urban Air Port" بنية تحتية مبتكرة دون انبعاثات للتنقل الجوي في المستقبل.

وخلال شراكة مع مجموعة "هيونداي موتور"، ومجلس مدينة كوفنتري، وحكومة المملكة المتحدة، ستطلق الشركة أول موقع في العالم لمركز "Air One"، لإظهار إمكانيات التنقل الجوي في المناطق الحضرية في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم، وفقاً لبيان نشره موقع "هيونداي" الرسمي، الخميس.

تطور شركة "Urban Air Port" بنية تحتية مبتكرة دون انبعاثات للتنقل الجوي في المستقبل. تصوير: Image Copyright © Urban Air Port Ltd. All Rights Reserved

ويُعد "Air One" أول مركز بلغ مرحلة التشغيل الكامل في العالم لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، مثل طائرات الشحن ذاتية القيادة، وسيارات الأجرة الجوية، وسيتم إطلاقه في كوفنتري في وقت لاحق من هذا العام.

يُعد "Air One" أول مركز بلغ مرحلة التشغيل الكامل في العالم لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL). تصوير: Image Copyright © Urban Air Port Ltd. All Rights Reserved

ومثلما تحتاج السيارات إلى طرق، وتحتاج القطارات إلى السكك الحديدية، وتحتاج الطائرات إلى المطارات، ستحتاج السيارات الطائرة إلى موانئ جوية حضرية، بحسب ما ذكره المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Urban Air Port"، ريكي ساندو، في البيان.

ورغم أن السيارات الطائرة اعتادت أن تكون أمراً خيالياً، إلا أن ساندو أكد أن مشروع "Air-One" سيعمل على "جلب النقل الجوي الحضري النظيف إلى الجمهور".

تنقل جوي مستدام

فاز المشروع بتحدي "Future Flight Challenge" لحكومة المملكة المتحدة. تصوير: Image Copyright © Urban Air Port Ltd. All Rights Reserved

واختير مشروع "Air-One" من شركة "Urban Air Port" الخميس كفائز تحدي الطيران المستقبلي (Future Flight Challenge) الذي نظمته حكومة المملكة المتحدة بهدف تطوير البنية التحتية للطيران، والأنظمة التي تمكن الجيل القادم في مجال المركبات الجوية الكهربائية ذاتية القيادة.

ويهدف المشروع إلى فتح الباب لإمكانيات التنقل الجوي الحضري والمستدام من أجل التقليل من الازدحام وتلوث الهواء، وإزالة الكربون من وسائل النقل بشكل شامل، مع توفير رحلات وعمليات توصيل سلسة في الوقت ذاته.

وتخطط الشركة لتطوير أكثر من 200 موقع في الأعوام الخمسة المقبلة لتلبية الطلب العالمي.

وتخطط الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي" لصنع طائرات "eVTOL " الخاصة بها، كما أنها ستدعم تطوير مشروع "Air-One"، كجزء من خطتها لتسويق طائراتها بحلول عام 2028.

واختارت "Urban Air Port" مدينة كوفنتري كأول مكان لمشروعها بسبب موقعها المهم في قلب المملكة المتحدة، وقدرتها على توفير الوصول السهل في غضون أربع ساعات إلى معظم أنحاء البلاد، بحسب ما ذكره البيان.