شاهد صورة شلال النار في كاليفورنيا بتأثير مبهر يحدث في المساء فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اللون البرتقالي هو اللون الأكثر شيوعاً في منتزه "يوسميتي" الوطني بكاليفورنيا، خلال شهر فبراير/ شباط، وذلك عندما تجتمع الشمس والماء معاً، ليقدما عرضاً رائعاً يُسمى "Firefall"، أي "شلال النار".

ولكن إذا كنت تريد السفر إلى هناك ورؤيته بشكل شخصي في عام 2021، فسيتعين عليك القيام بذلك بسرعة، بسبب وضع نظام للحجوزات وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتباراً من 8 فبراير/ شباط، ستحتاج إلى حجز تذكرتك حتى تستطيع القيادة إلى داخل هذا المنتزه الشهير.

وتحدث ظاهرة "شلال النار" عند شلال هورستيل، الذي يتدفق فوق الحافة الشرقية من منحدر "إل كابيتان" في وادي "يوسميتي"، وفقاً لما ذكره قسم الخدمات للمنتزه الوطني.

ويتدفق هذا الشلال الصغير عادة خلال فصل الشتاء، حيث أوضح قسم خدمات المنتزه الوطني أنه من السهل تفويته.

ولكن في بعض الأيام بين منتصف وأواخر فبراير/ شباط، قد يتوهج لون برتقالي ساحر، يضيء من الخلف بحلول غروب الشمس.

ويُتوقع حدوث هذا العرض في فترة تتراوح بين 13 و25 فبراير/ شباط لعام 2021.

ويقول قسم خدمات المنتزه الوطني، إن التأثير المبهر لتدفق الشلال يحدث فقط في المساء، عندما تكون السماء صافية. وأوضح أن قليل من الضباب يمكن أن يفسد هذا التأثير، علماً أن الطبيعة الأم لا تقدم أي ضمانات.

ويبعد الشلال حوالي ميل ونصف سيراً على الأقدام من أقرب موقف سيارات إلى نقطة المشاهدة، بالقرب من منطقة تنزه "إل كابيتان".