أجمل 10 منازل من "إير بي إن بي" على "إنستغرام" لعام 2020

رحلة تأخذك إلى "لا مكان"... تجربة سفر جديدة بظل كورونا

"الكتاب الأخضر".. دليل سياحي من أجل سفر أكثر تنوعا وشمولا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد لا تسمح لك قيود جائحة فيروس كورونا السفر بحرية الآن، لكن، لا يعني ذلك أنك لا تستطيع التخطيط لمغامراتك المستقبلية. وعندما يأتي الأمر لأماكن الإقامة، فيمكنك الاستلهام من هذه القائمة التابعة لشركة "إير بي إن بي".

ورغم تأثر قطاع السفر بسبب جائحة "كوفيد-19"، إلا أن ذلك لم يمنع الأشخاص من تصفح واستكشاف مختلف الوجهات عبر الإنترنت.

وقال الموقع الرسمي لـ"إير بي إن بي" عبر الإنترنت: "حدق الآلاف من الراغبين بالسفر بحزن في صور السفر المُلهمة على حساب إنستغرام الخاص بإير بي إن بي، وأبدوا إعجابهم بها، وعلقوا عليها".

ولذلك، كشفت الشركة عن أفضل 10 منازل على حسابها لعام 2020، استناداً إلى البيانات التي قاست أكثر المنشورات إعجاباً على حساب "إنستغرام" التابع لـ"إير بي إن بي".

كوخ حجري في سانت فيكتور لا كوست، فرنسا

وتُعد هذه الصورة الأكثر إعجاباً من حساب "إير بي إن بي" عبر "إنستغرام" في عام 2020.

وتوثق هذه الصورة، التي تلقت أكثر من 76 ألف إعجاب، سحر جنوب فرنسا.

أفضل إطلالة على كوينتاي في كازابلانكا، تشيلي

وتُظهر هذه الصورة الجميلة الإطلالة من كابينة ساحلية في منطقة فالبارايسو في تشيلي.

وحصلت الصورة على أكثر من 67 ألف إعجاب.

نُزُل بإطلالة على بحيرة في سان ماركوس لا لاغونا، غواتيمالا

تطل هذه الفيلا ذات الواجهة الزجاجية على مشهد بانورامي ساحر لبحيرة "أتيتلان" في غواتيمالا.

وتجثو هذه الفيلا على تلال "Pasajcap" الهادئة.

كابينة "تانجلبلوم" في فيرمونت، الولايات المتحدة

وستمنحك هذه الكابينة تجربة تخييم فاخرة.

وتتواجد الكابينة في بستان صغير بمزرعة للزهور في الهواء الطلق.

"كاسا ماما" في "بايونير تاون" في كاليفورنيا، الولايات المتحدة

ستجد هذا المنزل الذي بني على طراز "بويبلو" في صحراء كاليفورنيا، وهو كفيل لتعزيز رغبة المرء بالسفر إلى أقصى درجة.

مدرسة من القرن التاسع عشر في كينغستون بنيويورك، الولايات المتحدة

وهذه هي الصورة الوحيدة من قائمة "إير بي إن بي" التي تركز على التصميم الداخلي.

وتُظهر الصورة مدرسة قديمة رائعة تم تحويلها إلى مبنى في نيويورك.

منزل حالم على شكل حرف "A"، في "بوند إيدي" بنيويورك، الولايات المتحدة

وتضمنت قائمة "إير بي إن بي" صورة أخرى من نيويورك.

ويُعد "Darby House" منزلاً جميلاً صُنع إطاره على شكل حرف "A"، وهو مخفي في غابة بجانب نهر "ديلاوير".

نافذة مطلة على كاتدرائية "دومو" في فلورنسا، إيطاليا

وتُعد كاتدرائية "دومو" الأيقونية في فلورنسا محط الاهتمام في هذه الصورة، وتم التقاط هذا المشهد من استوديو تملكه فنانة، ويقع في بقعة مميزة.

"إديلهاوس" في كاليفورنيا، الولايات المتحدة

وتأخذنا هذه اللقطة الشتوية بعيداً عن فلورنسا التاريخية إلى جبال سان جاسينتو في مقاطعة "ريفرسايد" في كاليفورنيا.

والتُقطت هذه الصورة من داخل شاليه مُرمم من عام 1962.

منزل عائم في جوانوبوليس، البرازيل

وتلقت هذه الصورة الجوية الكثير من الاهتمام في حساب "إنستغرام" الخاص بـ"إير بي إن بي" في عام 2020، وفقاً لما ذكرته الشركة.