وسط زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وحظر السفر.. كيف سيبدو العام الصيني الجديد هذا العام؟

تسببت بها جائحة كورونا.. هذه أهم الابتكارات في قطاع السفر لعام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما أعلن حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، عن إغلاق ثانٍ على مستوى الولاية في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، استعدت الشركات لمواجهة مزيد من الصعوبات الاقتصادية.

ولكن، كانت هذه بمثابة دعوة لتطوير خطة تساعد فيها إحدى البلدات الصغيرة جميع الشركات المحلية.

والنتيجة هي تطبيق برنامج يعرف باسم "قم بزيارة وادي سانتا ماريا"، والذي سيدفع للسائحين 100 دولار للسفر إلى هناك والإقامة لمدة ليلتين على الأقل في أحد الفنادق العديدة في المنطقة.

ويأتي الدفع على هيئة قسيمة يمكن استخدامها في أي من مصانع النبيذ أو مصانع الجعة أو المطاعم في المدينة.

ويبدأ العرض في 4 فبراير/ شباط وينتهي في 31 مارس/ آذار.

يقول المسؤولون إن وادي سانتا ماريا، الذي يقع على بعد 65 ميلاً شمال سانتا باربرا، يقدم العديد من وسائل الترفيه نفسها بأكثر الوجهات شهرة في كاليفورنيا، ولكن بسعر أقل.

وقالت جينيفر هاريسون، وهي مديرة مكتب زوار وادي سانتا ماريا لشبكة CNN: "لدى وادي سانتا ماريا الكثير ليقدمه.. لدينا شواطئ جميلة وفنادق ومصانع نبيذ تعتبر خياراً رائعاً للمسافرين المهتمين بميزانياتهم خلال فترة الانتعاش الاقتصادي".

وأوضح موقع وادي سانتا ماريا أن منطقة الساحل المركزي تضم 13 شاطئاً و34 غرفة تذوق، كما أن هناك عشرات الأنشطة التي تشمل استكشاف الفنون، ومراقبة الطيور، والمشي لمسافات طويلة، وممارسة الغولف.

السلامة أولاً

قالت هاريسون إن فريقها يعمل بجد لاتباع بروتوكولات الأمان الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مضيفة أن وادي سانتا ماريا أقل ازدحاماً من وجهات أخرى في كاليفورنيا، ويمكنه بسهولة تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي.

وذكرت أن البلدة تجذب عادة الزوار الذين يسافرون بالسيارة بدلاً من الطائرة، كونها منطقة نائية.

وقالت هاريسون: "عملت غرف تذوق النبيذ والمساحات الخارجية والمطاعم والفنادق معاً لتطوير بروتوكولات الصحة والسلامة بحيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة ساحرة في المنطقة".

وتم إطلاق البرنامج بعد أن وجد تقرير "Yelp" الاقتصادي لعام 2020 مؤخراً أن البلدات الصغيرة التي تعتمد على السياحة قد تأثرت بشكل كبير بالوباء.