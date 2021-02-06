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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لدى دينيس سوكا أكثر من 350 ألف متابع عبر حساب "إنستغرام" الخاص به الذي يركز على اليخوت الفاخرة، ولذلك، فهو يُعد شخصية مؤثرة في عالم اليخوت. ولكن، بعد تسليط الضوء على سفن مذهلة لثلاثة أعوام تقريباً، يتجه سوكا إلى مجال تصميم اليخوت.

وتعاون المؤثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع "Bhushan Powar Design Studio" لابتكار مفهوم يخت خارق.

وبطول 295 قدم، يضم مشروع "Mogul" مسبحاً "لا منتهيا" بطول 26 قدماً، وجناح مالك يتميز بنوافذ ممتدة من الأرض حتى سقف يوفر إطلالات بانورامية، وحوض استحمام ساخن خاص، إضافةً إلى إمكانية الوصول المباشر إلى محطة مهبط طائرات عمودية تعمل باللمس.

وقال سوكا لـCNN: "الكثير من اليخوت ليست جميلة جداً. وفكرت، إذا كان بإمكاني تصميم شيء جميل، فربما سيرغب شخص ما في بنائه. وكان هدفي هو ابتكار شيء مختلف".

تصميم غير تقليدي

بعد تسليط الضوء على سفن مذهلة عبر حسابه في "إنستغرام"، يتجه المؤثر دينيس سوكا إلى مجال تصميم اليخوت. Credit: Courtesy Bhushan Powar Design Studio

ومنذ إنشاء صفحته على "إنستغرام" في عام 2018، كرس سوكا الكثير من وقته لدراسة اليخوت، وقال إنه طور معرفة جيدة لما يجعل التصاميم بارزة، إلى جانب ما هو مفقود حالياً من السوق.

صورة تخيلية لمشروع "Mogul". Credit: Courtesy Bhushan Powar Design Studio

وقرر المؤثر جعل جناح المالك التركيز الرئيسي أثناء العمل على مفهوم "Mogul" بعد أن لاحظ أنه غالباً ما يتم إهمال هذا الجانب في سفن مماثلة.

ووضح سوكا قائلاً: "في اليخوت الأخرى، لا يعرف المرء حتى مكان غرفة المالك".

ولكن في مشروع "Mogul، "يمكن للمالك الإبحار بالقارب والنظر إلى إطلالة بزاوية 180 درجة. ويمكنني أن أتخيل الاستيقاظ مع هذا المنظر".

يُقدر أن سعر السفينة سيكون بين 150 إلى 200 مليون دولار. Credit: Courtesy Bhushan Powar Design Studio

وبعد اقتراح فكرته على استوديو التصميم العام الماضي، أمضى سوكا ستة إلى سبعة أشهر في العمل على المشروع، وهو سعيد بالنتيجة.

وقال سوكا إنه تلقى الكثير من ردود الفعل الإيجابية من مشترين محتملين منذ الكشف عن مفهوم "Mogul"، الذي يبلغ سعره التقديري بين 180 إلى 200 مليون دولار، وناقش المؤثر الانتقال إلى المرحلة التالية مع مصممين ومهندسين بحريين.

إقبال كبير

تفاصيل مشروع "Mogul". Credit: Courtesy Bhushan Powar Design Studio

وفي حال اختيار المشروع، يعتقد سوكا أن بنائه سيستغرق 3 أعوام على الأقل.

وارتفع الطلب على اليخوت الخارقة لأعوام عديدة، إذ زاد الأسطول العالمي من 3،906 مركبة في عام 2009 إلى 5،646 في عام 2019، وفقاً لمجموعة "Superyacht Group".

ورغم تراجع المبيعات بشكل طفيف في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن مصدر معلومات سوق اليخوت الخارقة "BOAT Pro" أشار إلى بيع 341 يخت بحلول نهاية العام.

ولكن، كلما ظهرت المزيد من اليخوت الفخمة، كلما أصبح من الصعب التمييز بينها.

ويُشجع المصممين على ابتكار سفن جذابة ومبتكرة.

ويُعد مفهوم "Mogul" واحداً من العديد من مفاهيم اليخوت الخارقة الجديدة والمثيرة التي يمكن أن تبحر في المياه في الأعوام القادمة.

ولاحظ سوكا، الذي انتقل إلى موناكو في عام 2018، الاتجاه نحو تصميمات أكثر حداثة وابتكاراً، وقال: "في المستقبل، سيكون المشترين أصغر سناً، وسيرغبون في المزيد من التصاميم المستقبلية. وسنرى تصميمات تشبه سفن الفضاء إلى حد كبير".