سعودي يوثق مشاهد بديعة لتساقط البرد الكثيف في أبها بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت المملكة العربية السعودية، وبالتحديد منطقة عسير، الثلاثاء، هطول كميات كبيرة من البرد المصاحب لأمطار غزيرة، مما شكّل مشاهد ساحرة للجبال، والمزارع، والطرقات التي اكتست بغطاء أبيض اللون.

إحدى اللقطات من توثيق المصور السعودي لشوارع مركز طبب وهي تكتسي بحبات البرد البيضاء شمال غرب مدينة أبها بمنطقة عسير في السعودية Credit: Majed AI Qahtani

ووثقت عدسة المصور السعودي، ماجد القحطاني، صور ومقاطع فيديو جوية تبرز مناطق تساقط البرد شمال غرب مدينة أبها بمنطقة عسير، والتي اكتست باللون الأبيض.

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ويوضح المصور السعودي لموقع CNN بالعربية، أنه مهتم بتوثيق الأحداث المناخية التي تمر بها المنطقة ومتغيراتها منذ خمسة أعوام، خاصةً في الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية.

وتعتبر منطقة عسير بالسعودية من المناطق المطيرة في غالبية فصول العام، ما يحفز متابعة أحوال الطقس، وفقاً لما ذكره القحطاني.

إحدى اللقطات من توثيق المصور السعودي لشوارع مركز طبب وهي تكتسي بحبات البرد البيضاء شمال غرب مدينة أبها بمنطقة عسير في السعودية Credit: Majed AI Qahtani

وعن وصفه لمشاهد الجبال والمزارع والطرقات التي اكتست بغطاء أبيض من البرد، قال القحطاني: "مهما وصفت المشهد لن توفيه اللقطات حقه، فما رأته العين لن تصفه صورة أو مقطع فيديو بقدر من عاش الواقع".

ويشرح القحطاني أنه من أجل توثيق مثل هذه الأجواء، يحتاج مطاردو الأمطار والعواصف الرعدية إلى عدد لا بأس به من الكاميرات، وأهمها طائرات "الدرون" التي تتميز بقدرتها على التقاط زوايا خاصة يصدر عنها مشاهد مذهلة تسر الناظرين.

اكتست جبال ومزارع وطرقات عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير يوم الثلاثاء بالرداء الأبيض، إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها الأجزاء الشمالية Credit: Majed AI Qahtani

وعن ردود الأفعال التي تلقاها عن توثيق المشهد بالصور، يقول القحطاني إنها فاقت التوقعات، خاصة من السكان المحليين الذين أبدوا تقديرهم لتوثيق هذه الأجواء في مركز طبب.

إحدى اللقطات من توثيق المصور السعودي لشوارع مركز طبب وهي تكتسي بحبات البرد البيضاء شمال غرب مدينة أبها بمنطقة عسير في السعودية Credit: Majed AI Qahtani

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، "واس"، استقبل أهالي مدينة أبها ومركزي طبب والسودة بمنطقة عسير بفرح تساقط البَرد الكثيف وسط ابتسامات الأطفال وتفاعل الأهالي.

وتركزت الأمطار المصاحبة بحبات البرد على سروات منطقة عسير مثل مركزي السودة وطبب ومركز بيحان في بللحمر، إضافةً إلى حي المحالة بأبها، وأجزاء واسعة من محافظتي خميس مشيط وتنومة.