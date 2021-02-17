المقعد الأكثر "إثارة" على متن الطائرة في عام 2021..ما هو؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تشعر بالاستغراب بداية عندما تسمع عن مقاعد الدرجة الاقتصادية الممتازة في قطاع الطائرات هذه الأيام، ولكن يبدو أنه سيزداد الطلب عليها عند انتعاش السفر الدولي مجدداً، في عام 2021.

إليك الأسباب التالية:

أولاً، سينقل مسافرو درجة رجال الأعمال مقاعدهم إلى مقصورة الدرجة الاقتصادية الممتازة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العديد من الأشخاص وسط تفشي كورونا.

وثانياً، سيختار بعض المسافرين الدائمين استغلال الأميال الجوية التي قاموا بجمعها بعد مرور عام من فرض قيود السفر، وترقية أنفسهم إلى مقاعد أفضل بنقاطهم.

وثالثاً، يبحث كثيرون اليوم على مساحة إضافية لأنفسهم، خاصة بعد مرور أكثر من عام على تفشي فيروس كورونا، حيث لم يعد الأشخاص معتادين على فكرة الاقتراب من غيرهم.

ولكن، ما هي الدرجة الاقتصادية الممتازة؟

ويقول المدير الإداري لشركة "Orson Associates"، بين أورسون، وهو المصمم المسؤول عن أكثر المقاعد نجاحاً خلال العقد الماضي: "يعد المقعد الاقتصادي الممتاز بمثابة ترقية كبيرة من حيث الراحة مقارنة بالدرجة الاقتصادية.. توفر المقاعد الاقتصادية الممتازة مساحة إضافية للساق بحوالي 5 إلى 10 بوصات، وانحناء مساند الساقين، وتجربة ترفيهية متطورة مع شاشة أكبر بكثير".

وأضاف: "لقد أتى هذا النهج بثماره لشركات الطيران، حيث قالت كل من شركة الخطوط الجوية البريطانية وفيرجين أتلانتيك إن الدرجة الاقتصادية الممتازة هي الجزء الأكثر ربحاً في الطائرة".

Credit: Courtesy British Airways

وأوضح مات راوند، كبير المسؤولين المبدعين في استوديو التصميم "Tangerine": "تميل الخطوط الجوية إلى إعطاء المسافرين عبر الدرجة الاقتصادية الممتازة مزيداً من الخدمات، مثل حجر المقاعد مجاناً، وأولوية الصعود إلى الطائرة، وزيادة الوزن المسموح للأمتعة.. وبالطبع تتنوع الخدمات المقدمة وفقاً لشركة الطيران".

وقال: "كان أداء الدرجة الاقتصادية الممتازة جيداً قبل تفشي كوفيد-19، خاصة للمسافرين الذين يرغبون بعضاً من الترفيه أو للشركات الكبيرة والصغيرة المراعية للتكاليف".

وأضاف أن الركاب كانوا يحجزون رحلات عملهم عبر الدرجة الاقتصادية الممتازة خلال النهار، ويعودون ليلاً في درجة رجال الأعمال.

Credit: EVA Air

ولكن، ماذا عن المستقبل؟

يقول مارتن داربيشاير، الرئيس التنفيذي لشركة "Tangerine": "بالنسبة إلى الرحلة التي تستغرق يوماً واحداً، تعد الدرجة الاقتصادية الممتازة هي وسيلة مريحة للطيران مع تقديم خدمة بجودة معقولة".

Credit: Chris Rank/Delta Air Lines

وتحظى الدرجة الاقتصادية الممتازة أيضاً شعبية كبيرة بين المسافرين من كبار السن، خاصة أنه يمكنهم الحجز باكراً مقابل أسعار منخفضة.

ولكن، قد يجدها رجال الأعمال باهظة الثمن قليلاً عند حجزها في اللحظة الأخيرة، بحسب قول داربيشاير.

ورغم ذلك، يمكن أن تتم ترقية هؤلاء الركاب، خاصة إذا كانوا من المسافرين الدائمين، إلى درجة رجال الأعمال في حال كانت المقصورة الاقتصادية الممتازة ممتلئة.

ويقول أورسون إن الدرجة الاقتصادية الممتازة ستبقى جذابة لأي شخص قد تسبب له الدرجة الاقتصادية الكثير من التحديات الجسدية.

وفي حديث مدير دار التصميم "Factorydesign"، بيتر تينينت، عن المستقبل، قال إن "الطيران ساحة معركة للتميز. إذا كان بإمكان شركة طيران واحدة أن تقدم شيئاً أفضل أو مختلفاً أو جديداً مقارنة بمنافسيها، فإنها توفر ميزة تجارية".