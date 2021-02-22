شاهد.. نحو 10 ثوان فقط لإنهاء معاملة المسافر بمطار دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضح العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية في دبي، آلية عمل الممر الذكي بتقنية التعرف على الوجه لإنجاز معاملة المسافر بمطار دبي في نحو 10 ثوان فقط.

تتكون العملية من 4 خطوات فقط، ابتداء من تسجيل إجراءات الوصول، حيث يتم تسجيل بيانات المسافر استعداداً للتجربة الذكية. يتوجب على المسافر بعدها التوجه إلى مأموري الجوازات، حيث كانت هذه الخطوة تستغرق قرابة 12 ثانية سابقاً، بسبب الحاجة إلى استخدام جواز السفر وبطاقة الصعود، لكن الأمر يقتصر الآن على استخدام بصمتي الوجه والعين.

في الخطوة الثالثة، يتوجه المسافر إلى صالة الانتظار، يمر قبلها أيضاً بكاميرات ذكية، وفي الخطوة الأخيرة يتوجه إلى بوابات الطائرات، حيث كان الموظفون يتحققون سابقاً من الجوازات، غير أن الأمر يعتمد الآن على بصمة الوجه فقط.

يذكر أن هذه الخدمة متاحة لجميع المسافرين، سواء على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، وتستغرق رحلة المسافر ككل قرابة 10 ثوان، حسبما أوضح العميد الشنقيطي.