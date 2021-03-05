دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مفتشية آثار محافظة ذي قار العراقية استعدادها لزيارة البابا فرنسيس لمدينة أور الآثرية وإحياء هذا الحدث العالمي المهم.

صورة تم التقاطها في 6 فبراير/ شباط 2021 تظهر زقورة أور الأثرية، في محافظة ذي قار جنوب العراق Credit: ASAAD NIAZI/AFP via Getty Images

وقال مدير المفتشية طاهر كوين، إنه "تم العمل على تأهيل البنية التحتية في مدينة أور الأثرية بما في ذلك الطرق، والتيار الكهربائي وشبكات الاتصال والممرات الداخلية للمدينة في سبيل إنجاح زيارة قداسة بابا الفاتيكان لمدينة أور الاثرية في محافظة ذي قار"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، "واع".

ستتضمن زيارة البابا فرانسيس للعراق، والتي تعد الأولى من نوعها، صلاة بين الأديان في مدينة أور الأثرية في جنوب العراق Credit: Photo by ASAAD NIAZI/AFP via Getty Images

وأشار كوين إلى أن "المكان المخصص لزيارة البابا يتمثل في داخل أور"، لافتاً إلى أن "إقامة القداس والخطاب سيكون قرب بيت النبي إبراهيم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

يُظهر منظر جوي تم التقاطه في 22 فبراير/شباط 2021 الموقع الذي يُعتقد أن النبي إبراهيم قد ولد فيه، مدينة أور الأثرية، التي تقع في محافظة ذي قار جنوب العراق Credit: Photo by ASAAD NIAZI/AFP via Getty Images

ومن جانبه أعلن مدير متحف الناصرية الحضاري عامر عبد الرزاق إنارة "زقورة أور الأثرية" بالإضافة إلى أهم معالم المدينة الأثرية لأول مرة في تاريخها، عبر صفحته على موقع "الفيسبوك".

إضاءة زقورة أور الأثرية، قبيل زيارة البابا فرنسيس للعراق في محافظة ذي قار الجنوبية Credit: Photo by ASAAD NIAZI/AFP via Getty Images

وظهرت "الزقورة" بمحافظة ذي قار بشكل جديد بعد إنارتها استعداداً لزيارة البابا فرنسيس للعراق، وهي المرة الأولى التي ينار فيها هذا المعلم الأثري.

وأوضح علي شلغم، مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات، في بيان نشرته الهيئة العامة للآثار والتراث، إنه تمت إنارة مدينة أور الأثرية "بطرق مدروسه دون المساس بالموقع الأثري"، إضافةً إلى عمل مظلات خشبية لاستراحة الوفود التي ترافق البابا وإصلاح بعض المسارات الخشبية

وقال عبد الرزاق خلال إحدى مداخلاته عبرالتفيزيون العراقي، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن مدينة أور الأثرية يعود الزمن بها إلى أكثر من 4500 عام قبل الميلاد، وكانت عاصمة لأكبر وأعظم إمبراطورية شهدها العراق القديم وحكمت ما يقارب 2111-2006 قبل الميلاد.

وذكر الأثري المصري سيد سالم عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن زقورة أور الأثرية تعد واحدة من أقدم وأكبر المعابد والمتاحف المعمارية الباقية من الحضارات السومرية القديمة.

وتم بناء "زقورة أور"، وهي عبارة عن معبد مدرج، من قبل الملك أورنمو من سلالة أور الثالثة حوالي عام 2100 قبل الميلاد، وكانت مخصصة لعبادة آله القمر "نانا"، حسب منشور سالم.