لحظة وصول أول مجموعة سياحية الى قبرص بعد 3 أشهر من الإغلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستسمح قبرص بدخول السائحين البريطانيين الذين تم تطعيمهم للبلاد دون قيود اعتباراً من مايو/أيار.

وذكرت السلطات القبرصية إنها تخطط لاستقبال السياح البريطانيين الذين تم تطعيمهم لقضاء عطلة في البلاد دون قيود اعتباراً من الأول من مايو/أيار في محاولة لتعزيز السياحية خلال موسم الصيف هذا العام، وتسهيل الحركة من أكبر سوق للسياحة في البلاد.

ووفقاً لوزارة السياحة القبرصية، قال نائب وزير السياحة القبرصي، سافاس بيرديوس، لوكالة الأنباء القبرصية (CNA) الخميس: "لقد أبلغنا الحكومة البريطانية أنه اعتباراً من الأول من مايو/أيار، سنقوم بتسهيل وصول المواطنين البريطانيين الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من الـEMA حتى يتمكنوا من الوصول إلى قبرص دون الحاجة إلى تقديم اختبار كوفيد-19 سلبي، أو الاضطرار إلى الخضوع للحجر الصحي".

وأشار بيرديوس إلى أن هذا الترتيب ينطبق على المواطنين البريطانيين الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل سبعة أيام على الأقل من السفر، مضيفاً أن قبرص تحتفظ بالحق في إجراء فحوصات عشوائية في المطارات، بما في ذلك فحوصات للأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وإلى جانب ذلك، يجب أيضاً مراعاة البروتوكولات الصحية، مثل استخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

وأوضح بيرديوس أيضاً أن السفر من المملكة المتحدة يخضع لتعليمات سفر الحكومة البريطانية.

وقال بيرديوس: "نحن نعتقد أنها خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح من أجل خلق الاستقرار الضروري، والإحساس بالأمان لدى المسافرين لكي يبدأوا بالتخطيط لعطلاتهم الصيف المقبل".

وقال وزير السياحة اليوناني، هاري ثيوتشاريس، الأسبوع الماضي إن اليونان أيضاً في وسط "مناقشات متقدمة" مع المملكة المتحدة بشأن اتفاقية تسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بعدم الخضوع لاختبار فيروس كورونا أثناء سفرهم بين البلدين.