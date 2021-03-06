دبي تكشف عن أحد أجنحتها المميزة في معرض إكسبو 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الجهات المنظمة لـ"إكسبو دبي 2020" التزامها بتقديم معرض "استثنائي"، توقعت أن يحضره الملايين بشكل افتراضي.

وقالت الجهات المنظمة للمعرض، في بيان صحفي: "نحن ملتزمون بتقديم معرض إكسبو استثنائي من شأنه أن يترك إرثًا دائمًا للإمارات والمشاركين".

وأكد البيان "تطلع إكسبو 2020 دبي إلى الترحيب بملايين الزوار من جميع أنحاء العالم".

وأشارت الجهات المعنية بتنظيم المعرض إلى أنه "من المتوقع أيضًا أن يحضر الملايين المعرض الافتراضي".

وستنطلق فعاليات إكسبو 2020، أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022.