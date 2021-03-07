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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بين جبال وادي صهبان في سلطنة عُمان، ستجد عيناً كبريتية تخترق الصخور دون انقطاع، لتشكل لوحة فنية ساحرة بلونها السريالي الذي يميل إلى الأزرق الفيروزي.

ولفت لونها انتباه المصور العماني، خليل البلوشي، الذي يميل إلى رصد الجمال أينما وجد، ما دفعه إلى توثيقها بعدسة كاميرته.

Credit: Khalil AlBalushi

وبحسب وزارة الإعلام في سلطنة عمان، تشكل عين صهبان الكبريتية عامل جذب سياحي، خاصة أنها تقع وسط جبال وادي صهبان بوادي الجزي التابع لولاية صحار، وهي تبعد عن الشارع العام بحوالي 8 كيلومترات.

وتتدفق مياه عين صهبان دون انقطاع، ما يجعلها تتميز بزرقة مياهها دون التأثر بالظروف المناخية، وتعتبر مياهها دافئة في فصل الشتاء ومعتدلة في فصل الصيف.

وبسبب وعورة الطريق إليها، لا يمكن الوصول لعين صهبان بسهولة سوى باستخدام مركبات ذات الدفع الرباعي.

Credit: Khalil AlBalushi

ويقول المصور العماني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "عند خروج المياة من العين، تختلط بالصخور التي تفرز مادة بيضاء على سطحها، ويقال إنها مادة الكبريت، مسببة في تغير لون الماء إلى الأزرق".

Credit: Khalil AlBalushi

وبدوره، كان يحاول البلوشي إبراز عين صهبان الكبريتية بزوايا مختلفة، بعضها عبر التصوير الجوي، وأخرى من داخل العين، مع إضافة طابع المغامرة إلى بعض الصور.

Credit: Khalil AlBalushi

وقال البلوشي: "جمالها ساحر ومختلف، ترتاح العين عند رؤية المياة التركوازية، ومن شدة جمالها، قمت بزيارة العين عدة مرات دون أي ملل".

وتُعتبر عين صهبان وجهة سياحية علاجية، حيث يزورها العديد من الأشخاص بهدف التداوي من الأمراض الجلدية، على وجه الخصوص.

Credit: Khalil AlBalushi

وأوضح البلوشي أن بعض التجارب قد أثبتت علاج المياه الكبريتية لبعض الأمراض مثل: الأكزيما المزمنة، والصدفية، والجرب، وحب الشباب، وغيرها من الأمراض.

Credit: Khalil AlBalushi

وأثارت هذه الصور دهشة العديد من متابعي أعمال البلوشي لوجود هذا المكان في سلطنة عُمان، ما شجع بعضهم على زيارتها.

واليوم، يخطط البلوشي لاكتشاف وتوثيق المزيد من المواقع السياحية الجميلة في سلطنة عُمان، سواء كانت عيون أو وديان أو جبال أو حتى شواطئ.