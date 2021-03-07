قبل 50 عاماً.. كيف كان يبدو عيد الميلاد على القمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن المصور ألبرتو غيزي بانيزا، سافر في جميع أنحاء العالم بحثاً عن أجمل المشاهد ليوثقها عبر عدسة كاميرته، إلا أنه تمكن من التقاط أحد المشاهد من شرفة منزله في إيطاليا.

ويثبت ذلك الأمر صورة وثقها للقمر في بداية هذا العام.

هالة زاهية للقمر

وبسبب الإغلاق الناتج عن جائحة فيروس كورونا، قرر بانيزا، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، تصوير القمر خلال إحدى الأمسيات من شرفة منزله بمدينة بارما الإيطالية.

وقال بانيزا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "بعد بضع دقائق من التصوير، تلبدت السماء بالغيوم، وكنت أفكر في العودة لاحقاً، عندما لاحظت هالة متعددة الألوان حول قمرنا".

ظاهرة "Lunar Corona". Credit: Alberto Ghizzi Panizza

واعتمدت مدة ظهور الهالات وقوتها على نوع السحب التي مرت أمام القمر، وكانت تستمر لبضعة ثوانٍ، وعدة دقائق في أحيانٍ أخرى.

وقال المصور: "في تلك الليلة، كانت الظاهرة قوية بشكل خاص، ومرئية بوضوح حتى بالعين المجردة".

ولتوثيق الظاهرة بشكل أفضل، استخدم المصور عدسة مقربة، والتقط سلسلة من الصور التي دمجها عبر برنامج فلكي.

وفي الصورة، تظهر هالة بألوان قوس القزح تُحيط بالقمر في السماء المغطاة الغيوم.

ويُشار إلى هذه الظاهرة بـ"لونار كورونا" (Lunar Corona)، وهي تحدث بسبب الانحراف الميكانيكي الكَمّي للضوء حول قطرات الماء الفردية ذات الحجم المماثل في سحابة متداخلة تكون معظمها شفافة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وبما أن الضوء من الألوان المختلفة يتمتع بأطوال موجية متغيرة، فإن كل لون ينحرف بشكل مختلف، وفقاً لـ"ناسا".

والتقط الإيطالي الكثير من الصور للقمر خلال حياته، وهو يحاول التصوير خلال أمسيات صافية وهادئة لتحقيق جودة أكبر، ولذلك، لم يفكر في توثيق القمر خلال الأمسيات التي تكون فيها الظروف أقل من مثالية.

ورغم أنه رأى ظاهرة "لونار كورونا" من قبل، إلا أنه لم يكن يحمل المعدات اللازمة لتوثيقها في تلك المرات.

ولكن، كان الوضع مختلفاً عند التقاطه مشهد القمر بتاريخ 24 يناير/كانون الأول، إذ قال المصور: "في بعض الأحيان، يسمح لنا التصوير في ظروف غير مثالية بالتقاط صور جميلة وغير مخطط لها".

ويرى المصور أن الصورة التي وثقها للقمر هي واحدة من أجمل الصور التي التقطها في حياته المهنية كمصور، وقال: "الشيء المدهش هو أنني التقطتها من منزلي. ولقد سافرت حول العالم كثيراً بحثًا عن صور مبتكرة، ولكنني تمكنت ولعدة مرات من التقاط صور مثيرة للاهتمام للغاية أثناء إقامتي في المنزل، أو في مكان قريب".