سباح مصري يحطم رقما قياسيا لأعلى قفزة خارج الماء في موسوعة "غينيس"

أصغر رجل يحطم رقم غينيس القياسي ويسافر إلى كل بلد في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق السباح المصري عمر سيد شعبان رقماً قياسياً جديداً لأعلى قفزة خارج الماء، أثناء ارتداء زعنفة أحادية.

ووصل الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً إلى أفضل ارتفاع جديد عندما وصلت قفزته إلى 7 أقدام، و 11 بوصة (أي 2.3 متر)، وفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

والزعنفة الأحادية عبارة عن زعنفة توضع على القدمين.

وعرضت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إنجاز شعبان الخميس عبر موقع "تيك توك".

حقق السباح المصري، عمر سيد شعبان، رقماً قياسياً جديداً. Credit: From Guinness World Records

وبهذا الإنجاز، تمكن شعبان من التغلب على رقم قياسي سابق حققه 3 رجال منذ عام 2011، وهما الإيطاليان سيزار فومارولا، وستيفانو فيجيني، وسليمان سيد من مصر، وتمكن جميعهم من القفز لـ6 أقدام و 6 بوصات (أي مترين).

وأخذت قفزة شعبان محلها في حدث للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في القاهرة بنوفمبر/تشرين الثاني.

وفي تقرير نشرته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أوضح شعبان نظام التمارين الذي يعتمد عليه، والذي منحه قدراته.

وأشار شعبان، وهو من الإسماعيلية، إلى أن العضلات الكبيرة تتسبب بصعوبة القفز في الماء، ولذلك، فهو يمارس التمارين الرياضية من أجل "زيادة المرونة، وتعزيز ردود الفعل العضلية، وبالطبع، بناء ساقين أقوى".

ويُعد شعبان واحداً من أسرع السباحين تحت الماء في العالم، وفقاً للتقرير.

وقال شعبان لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية: "السباحة تبعث الطمأنينة. حيث تندفع أفكار غير قابلة للتفسير في عقلك تحت الماء، ولكنها مختلفة بالتأكيد، وشافية".

ويدرك شعبان أن من شأن التفكير حرق الأكسجين، ولذلك، فهو يحاول التركيز على اللحظة الحالية، إذ قال إن "جزء من تدريبنا يتمحور حول تعلم كيفية الاسترخاء بشكل كبير داخل الماء".