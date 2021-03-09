أمريكي يعيش في دبي "الفاخرة" مجاناً لمدة يوم كامل..ماذا فعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تخرجه من الكلية، قرر الأمريكي بوبي بريسكي أن يخوض مغامرة لا نهاية لها حول العالم، حيث سافر لمدة 3 سنوات قبل العودة إلى الولايات المتحدة لبدء قناته على "يوتيوب".

وكانت مهمته الوحيدة هي أن يعيش حياته بشكل يومي من خلال خوض تجارب فريدة حول العالم، إحداها العيش في دبي لمدة يوم كامل مجاناً (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال برسيكي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أحب الإمارات ودبي مدينة رائعة، بدءاً من الناس إلى الطعام الرائع وبعض أفضل الخدمات في العالم.. دبي هي واحدة من المدن المفضلة لدي".

يركز بريسكي على 3 أمور أساسية للعيش مجاناً، وهي:

الطعام

الترفيه

المواصلات

وبدأ بريسكي يومه في دبي مول، لتجربة بعض العينات من الحلوى دون دفع أي مقابل، ثم قام بزيارة أحد المطاعم التي تقدم شراباً مجانياً عندما تقطع 10 آلاف خطوة، بمناسبة أسبوع اللياقة البدنية بدبي.

وتوجه بعدها إلى حديقة الألعاب المائية في فندق "أتلانتس"، حيث يمكنك الدخول مجاناً خلال أسبوع عيد ميلادك.

وبعد هذه المغامرة المثيرة، كان بريسكي يشعر بجوع شديد، ما دفعه للمشاركة في تحدي أحد المطاعم، الذي يشترط تناول شطيرة هوت دوغ بوزن 2.5 كيلوغرام وطبق من البطاطس المقلية، خلال 30 دقيقة فقط، ما يجعلك تحصل على وجبتك مجاناً.

ولم تخل تجربة بريسكي من التحديات، أبرزها أن عملية البحث عن طرق للعيش مجاناً بدبي قد استغرقته 30 ساعة، قائلاً: "في بعض الأحيان، قد يبدو أنك لن تجد أي شيء أبداً أثناء البحث، ولكن هناك دائماً طريقة ما".

وفيما يتعلق بردود الفعل، أوضح بريسكي الذي قام بزيارة المدينة 3 مرات أن الناس أُعجبت بتجربته، ما جعلهم ينتظرون مقطع فيديو يوضح كيف يمكنك السفر إلى دبي، بغض النظر عن ميزانيتك.