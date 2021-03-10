دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تتخيل شعور السباحة إلى جانب أكبر سمكة في العالم؟

وقد ظهرت مؤخراً في سلطنة عُمان تجربة فريدة من نوعها، وهي الاستمتاع بمشاهد أسماك القرش الحوتي العملاقة والسباحة معها.

وتتيح هذه المغامرة خوض تجربة مشاهدة أسماك القرش الحوتي، وكان قد اكتشفها بعض منظمي الرحلات السياحية إلى بعض الجزر الواقعة في بحر عُمان أي جزر الديمانيات، والتي تبعد حوالي 70 كيلومتراً غرب العاصمة العمانية مسقط.

وتعد سمكة القرش الحوتي من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وتشير التقديرات إلى أن عددها في جميع أنحاء العالم قد انخفض بنسبة تزيد عن 50% على مدار الـ 75 عاماً الماضية.

سمكة القرش الحوتي في عمان Credit: maher alhinai

وتمثل تلك الأسماك البطيئة عامل جذب سياحي كبير عندما تظهر في بعض المناطق البحرية.

ورغم من حجمها الضخم، إلا أن أسماك القرش الحوتي يمكن أن تنمو حتى يصل طولها إلى 20 متراً، كما أنها تتميز ببطء حركتها خلال السباحة في الماء.

سمكة القرش الحوتي في بحر عمان Credit: maher alhinai

ولا تشكل هذه الأسماك العملاقة اللطيفة خطراً على السباحين. وتتغذى على العوالق والكائنات البحرية الصغيرة، وتبحر بسرعة أقصاها ثلاثة أميال في الساعة، مما يسمح للسباحين والغواصين بالاقتراب منها.

ولا يخفي المصور والمغامر العماني ماهر الهنائي شعور الرهبة الذي انتابه خلال تجربة السباحة إلى جانب أكبر سمكة في العالم.

ويقول الهنائي لموقع CNN بالعربية إنه "شعور غريب جداً في البداية، كان مزيجاً من الخوف والدهشة كونها سمكة عملاقة تجعلك تشعر بمدى صغرك في هذا الكون".

ويؤكد الهنائي أن السباحة إلى جانب سمكة القرش الحوتي تعد تجربة عظيمة أقل ما يمكن وصفها بالخيالية، إذ أنك تشاهد مخلوق بهذا الحجم وانت على بعد حوالي 10 سنتيمترات منه فقط.

لقطة جوية توثق سباحة 3 من أسماك القرش الحوتي في مياه بحر عمان بالقرب من جزر الديمانيات Credit: maher alhinai

وفي لقاء هو الأول له مع سمكة القرش الحوتي، يصف الهنائي شكل السمكة بالغريب، مشبهاً إياها بـ"السفينة تحت الماء" لضخامة حجمها العملاق، مضيفاً أن التفاصيل الدقيقة في جسم السمكة العملاقة تجعلك تشعر بعظمة الخالق.

ويشير الهنائي إلى أنه تمكن من اكتشاف موقع سمكة "القرش الحوتي" في بحر عمان آنذاك عن طريق أصدقاء له في مجال الصيد والرحلات البحرية في عمان.