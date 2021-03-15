دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بصلابة وشموخ، تبدو هذه البيوت القديمة في قلب الجبل الأخضر في سلطنة عُمان وكأنها لم تعرف اليأس رغم مرور الزمن. وبسواعد أهلها، نجت قرية السوجرة من مصير الهجران والنسيان، لتصبح مقصداً لإقامة السياح والزوار في تجربة فريدة من نوعها.

ترتفع قرية السوجرة في أحضان الجبل الأخضر في سلطنة عمان Credit: riyadh alhina

وبهدف إعادة إحياء موروث الأجداد بالقرية العمانية، قرر الأهالي إعادة صيانة وبناء تلك المنازل القديمة وعدم تركها مهجورةً ومنسية، وفقاً لموقع وزارة الإعلام العمانية.

الجسر المعلق في قرية السوجرة Credit: Riyadh Alhinai

وتستقطب المنازل القديمة، التي أصبحت بمثابة نُّزل من نوع خاص، الكثير من النزلاء وتحديداً من خارج سلطنة عُمان، نظراَ لما تتمتع به من مقومات طبيعية تجذب الزوار والسياح إليها، بحسب وزارة الإعلام العمانية.

قرر أهالي قرية السوجرة صيانة وإعادة تأهيل المنازل القديم لإحياء موروث الأجداد بالقرية Credit: Riyadh Alhinai

وتتميز قرية السوجرة عن غيرها من القرى والمناطق في الجبل الأخضر بتعدد مناظرها الطبيعية الخلابة، حيث تتفرد بتنوع تضاريسها الجغرافية المختلفة، وتمتاز بجوها العليل المعتدل في فصل الصيف والبارد في فصل الشتاء، وتجود أرضها بزراعة العديد من الفاكهة الموسمية كالرمان، والعنب، والجوز، والمشمش، والخوخ، بحسب ما ذكره موقع وزارة الإعلام العمانية.

تتميز قرية السوجرة بنظام أشبه بـ"تلفريك" فريد الذي يستخدم لنقل الأغراض من ضفة الوادي حيث المساكن الحديثة إلى ضفة الوادي الأخرى حيث المساكن القديمة Credit: Riyadh Alhinai

ويقول المغامر العماني، رياض الهنائي، لموقع CNN بالعربية، أنه من أجل الوصول إلى قرية السوجرة من مسقط، لابد من قطع مسافة 150 كيلومتراً إلى الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، باستخدام سيارة الدفع الرباعي.

لقطة تبرز الهيكل الخارجي للبيوت القديمة في القرية Credit: Riyadh Alhinai

ويتطلب دخول القرية المشي مسافة كيلومتر فقط في مسار جبلي وعبور الوادي عن طريق جسر معلق، أما عن طريقة نقل جميع أمتعتك إلى الغرف، فتتم عن طريق "تلفريك" ينقل البضائع من ضفة الوادي حيث المساكن الحديثة إلى ضفة الوادي الأخرى حيث المساكن القديمة.

الإطلالة من شرفات البيوت القديمة في قرية السوجرة Credit: Riyadh Alhinai

ويشرح الهنائي أن تجربة الإقامة في قرية السوجرة "ستجعلك تتعرف على طبيعة نمط حياة الإنسان العماني قديماً، بين أحضان الطبيعة والهدوء ورحابة الأجواء، مضيفاً أنها "فرصة للاستجمام بطابع بسيط وجميل في أحضان الطبيعة".

الغرف داخل المنازل القديمة في قرية السوجرة Credit: Riyadh Alhinai

ويشير الهنائي إلى أن الإقامة توفر فرصة لتناول الطعام العماني المحلي المحضر على يد الأهالي في المنطقة، وكذلك فرصة خوض مغامرة استثنائية في جزء جميل من هذه القرية في كهف عامر.

قرية السوجرة في عمان Credit: Riyadh Alhinai

وبالنسبة إلى بيوت القرية الصخرية على سفوح الجبل الأخضر، يرى الهنائي أن الإنسان يؤثر ويتأثر بطبيعة المكان من حوله، لذلك استعان الإنسان العماني بطبيعة الجبل الأخضر من الصخور، وأشجار العلعلان، وغيرها من المواد.

البيوت القديمة في قرية السوجرة Credit: Riyadh Alhinai

وعن تجربته على الصعيد الشخصي، يصف الهنائي التجربة بأنها فريدة من نوعها سواء للسياح أو الزوار المقيمين في سلطنة عُمان، بعيداً عن صخب حياة المدينة، واختبار حياة الإنسان العماني قديماً.

يشرح المغامر العماني رياض الهنائي أن تجربة الإقامة في قرية السوجرة "ستجعلك تتعرف على طبيعة نمط حياة الإنسان العماني قديماً، بين أحضان الطبيعة والهدوء ورحابة الأجواء" Credit: Riyadh Alhinai

ويوضح الهنائي أن أهل القرية هم من يقومون بالإشراف على النُّزُل دون أي تدخل خارجي مما يجعل المكان مميز للغاية، مثل الجسر المعلق لعبور الوادي المؤدي إلى القرية.

ويشعر الهنائي بالفخر لرؤية الشباب في سلطنة عُمان يقومون بإحياء مثل هذه القرية القديمة بطريقة جميلة ومبتكرة سعياً لتطوير المجال السياحي مع مراعاة الحفاظ على الإرث العماني، بحسب ما ذكره.