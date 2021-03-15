أكبر مزرعة عضوية بالإمارات تسنح لك فرصة أن تكون مزارعاً ليوم واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أردت يوماً أن تعمل كمزارع ليوم واحد فقط؟ حلمك لن يكون بعيد المنال في مزرعة الإمارات البيولوجية، التي تقع في منطقة الشويب بإمارة أبوظبي، حيث تقدم تجربة فريدة من نوعها لزوارها بنشاطات مختلفة.

وتُعد مزرعة الإمارات البيولوجية هي أكبر مزرعة عضوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، بالإضافة إلى أكثر من 1200بيضة عضوية يومياً.

وتبلغ مساحة الأرض مليون متر مربع، وتُستغل حالياً 25٪ من المساحة، مع وجود العديد من الخطط للتوسع.

Credit: Emirates Bio Farm

وتقوم المزرعة بتزويد جميع المتاجر الكبرى وتجار التجزئة في الدولة بالمنتجات العضوية الطازجة والمحلية، وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة. كما تقدم خدمة توصيل منتجاتها إلى المنزل في غضون 24 ساعة من حصادها.

وافتتحت المزرعة أبوابها أمام الزوار في عام 2018، لكنها أُغلقت في مارس/ آذار من عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي أوائل شهر فبراير/ شباط من عام 2021، أعيد افتتاحها مجدداً، مع حجز جميع الزيارات بشكل مسبق عبر الإنترنت.

وفي تجربة فريدة من نوعها، تقدم مزرعة الإمارات البيولوجية جولة لزوارها، مع الاستمتاع بوجبة فطور أو عشاء طازج من المزرعة.

وبعد تناول طعامك، يمكنك ركوب الجرّار ثم التجول سيراً على الأقدام بين الحقول الزراعية. كما يُمنح الضيوف فرصة حصاد عدد مختار من أنواع الخضار خلال الجولة.

Credit: Emirates Bio Farm

ويقول مدير العمليات في مزرعة الإمارات البيولوجية، يزن القضماني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "تتيح مزرعة الإمارات البيولوجية فرصة للزوار للتعرف على النظام الغذائي المستدام، الذي يوجد في دولة الإمارات. نقدم تجربة لا تقدمها أي مزرعة أخرى في الوقت الحالي".

وأضاف: "إحدى مهامنا الرئيسية هي تثقيف الناس بشأن ما تعنيه زراعة الغذاء العضوي، وكيف يكون مفيداً للرفاهية الشخصية والبيئية".

Credit: Emirates Bio Farm

وترحب المزرعة بالعائلات والأفراد المهتمين بالصحة، كما يزور المزرعة العديد من الأشخاص الذين يرغبون في التعرف على أنظمة الغذاء المستدامة أو حتى قضاء يوم في الخارج، لمعرفة من أين يأتي طعامهم.

ويشعر الناس بالدهشة عند زيارتهم مزرعة الإمارات البيولوجية، التي تعكس تنوعاً واسعاً وسط صحراء البلاد، بطريقة مستدامة.

Credit: Emirates Bio Farm

وفي هذه التجربة، تسنح لك فرصة تجربة حياة المزارع ليوم واحد، عند حصاد بعض أنواع الخضار، وهذا شعور فريد لا يشعر به الكثير من الناس بالإمارات، بحسب قول القضماني.

ويُذكر أن مزرعة الإمارات البيولوجية قد أطلقت تجربة تسوق بمعايير بيئية، من خلال خدمة الاشتراك الشهري.

Credit: Emirates Bio Farm

ويستطيع المشتركون الحصول على منتجات محلية وعضوية طازجة بناء على ما يتم حصاده هذا الأسبوع. ويشمل ذلك صندوقاً أسبوعياً من المنتجات المختارة من قبل كبار المزارعين.

ويتم تسليم منتجاتهم بأقل قدر من التغليف وبدون استخدام البلاستيك.

واليوم، تسعى المزرعة إلى التركيز على مجالات أخرى للزراعة العضوية، مثل تربية الأسماك والدواجن. وتهدف أيضاً إلى الحد من هدر الطعام من خلال صنع منتجات غذائية بصلاحية تدوم فترة طويلة، مع تحسين الكفاءة في الممارسات الزراعية، وتعزيز البرامج التعليمية.