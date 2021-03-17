أشبه بجبال الثلج..ما حقيقة هذه الجبال البيضاء في مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل انتشار مشاهد الثلوج وحلول "الزائر الأبيض" على بعض المناطق من حول العالم، يلجأ البعض إلى ابتكار نسختهم الخاصة من أجواء الشتاء.

وفي مصر، وبالتحديد في محافظة بورسعيد، لجأ المصريون إلى "ملاحات مدينة بورفؤاد"، حيث جبال الملح الشاهقة التي تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا.

انها ليست جبال جليد في إحدى الدول الاوربية 😱 انها جبال الملح بملاحات مدينة #بورفؤاد 🍃💜 https://t.co/R8MMIahnlK

وبعد تداول العديد من الصور لجبال الملح على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، أصبحت بمثابة مزار سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال الجليد الخاصة بمصر.

Credit: Mohamed Wardany

ووثقت عدسة المصور المصري محمد ورداني مشاهد مختلفة لجبال الملح في "ملاحات مدينة بورفؤاد".

أصبحت جبال الملح بمدينة بورفؤاد بمثابة مزار سياحي للمصريين Credit: Mohamed Wardany

ويوضح ورداني، لموقع CNN بالعربية، أنه يمكن الوصول لجبال الملح، التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب "المعدية المجانية" عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

ملاحات مدينة بورفؤاد في بورسعيد Credit: Mohamed Wardany

ويهدف ورداني من خلال مشروعه المستمر في إعادة اكتشاف مصر من زاوية مختلفة وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية، بحسب ما ذكره.

Credit: Mohamed Wardany

ويشرح ورداني أن سر شهرة هذه الوجهة في بورسعيد تتمثل في تجمع الملح بكميات هائلة على مساحات شاسعة.

ويصف ورداني جبال الملح في منطقة بورفؤاد بأنها مجموعة جبال كبيرة تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي.

عدسة المصور محمد ورداني ترصد مظاهر استمتاع الزوار بجبال الملح في ملاحات مدينة بورفؤاد Credit: Mohamed Wardany

وخلال زيارته، حاول ورداني أن يركز على توثيق مدى بهجة الزوار المصريين، مشيراً إلى أن المصري يعرف بأنه يصنع سعادته بأقل الإمكانيات.

ملاحات مدينة بورفؤاد Credit: Mohamed Wardany

وينصح ورداني الأشخاص بزيارة جبال الملح في مدينة بورفؤاد خلال الشتاء من أجل استحضار أجواء شتوية حقيقية.

ويشير ورداني إلى فوائد الجلوس على الملح، الذي يسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويُشبه جلسات علاج طبيعي بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.