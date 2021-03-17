المملكة المتحدة تدرس استخدام جواز سفر اللقاحات للسماح بالسفر في الصيف

السفر في زمن فيروس كورونا.. مسافرون يشتكون من قيود المملكة المتحدة على السفر من إسبانيا

كيف سيؤثر الحجر الصحي الذي تفرضة المملكة المتحدة لـ14 يوماً على قطاع السفر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تدرس المملكة المتحدة تطبيق جوازات سفر اللقاحات للسماح بالسفر في الصيف، بحسب ما ذكره وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنج.

وقال كوارتنج لقناة "BBC" الأربعاء إن حكومة المملكة المتحدة تُجري مناقشات حول أفضل طريقة للمضي قدماً بطريقة عادلة، وتضمن الحفاظ على ثقة الجمهور.

وقال كوارتنج: "من المهم حقاً أن يتمكن الأشخاص من السفر بأمان، ولكنني أعتقد أيضاً أنه يجب أن تقودنا البيانات، ويجب علينا أن نرى كيف يتطور فيروس كورونا".

وأعلنت شركة الرحلات البحرية البريطانية "P&O Ferries" الأربعاء عن السماح فقط للركاب الذين تلقوا جرعتهم الثانية من اللقاح بالصعود إلى سفينتي الرحلات البحرية، والتي من المقرر أن تبحر حول المملكة المتحدة في 27 يونيو/حزيران.

وقال رئيس شركة "Carnival UK"، والتي تمتلك "P&O Ferries"، سايمون بيلثورب، لـ"BBC" الأربعاء إنهم سينتظرون من أجل اتخاذ قرار بشأن الدليل المُحدد للتطعيم الذي يتطلبه الركاب، وذلك قبل إعلان الحكومة، ومجموعة عمل السفر العالمي "Global Travel Taskforce"، لتحديد دليل التطعيم داخل قطاع السفر الأوسع.

وقال بيلثورب إنه رأى "رغبة كبيرة" من الضيوف للمكوث مع أشخاص آخرين تلقوا اللقاح، موضحاً: "لدينا سلسلة كاملة من البروتوكولات، ويُعتبر التطعيم واحدة منها فقط، لمحاولة الحفاظ على سلامة ضيوفنا، وهي تتضمن التدابير الصحية المُعززة، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في مناطق معينة من السفينة".

وأشار بيلثورب أيضاً إلى وجود اختبارات صارمة لكل من الركاب والطاقم قبل الرحلة، وخلالها أيضاً.