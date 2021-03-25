كاميرا توثق مجموعة أسود تمرح وسط غطاء أبيض بعد تساقط الثلج بأمريكا

أسود في حديقة حيوانات تمرح وسط غطاء أبيض بعد تساقط الثلج في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يا تُرى، ما الذي ستفعله مجموعة أسود في حال تساقط الثلج؟ لا يجب عليك التساؤل بعد الآن، إذ وثقت حديقة حيوانات دنفر في الولايات المتحدة ردود فعل سكانها من الحيوانات، بعد عاصفة ثلجية (شاهد الفيديو أعلاه)!

وشهدت حديقة الحيوانات عاصفة ثلجية مؤخراً، بحسب ما ذكرته عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك".

وشاركت الحديقة مقاطع فيديو طريفة تُظهر كيفية تعامل الحيوانات التي تحتضنها مع الزائر الأبيض.

وتحلت بعض الحيوانات بالشجاعة الكافية لاستكشاف محيطها الذي أصبح مغموراً بطبقة من الثلج.

وظهرت الأسود وهي تمرح على الثلج بخفة ونشاط.

ووفقاً لما كتبته الحديقة، تقضي الأسود معظم يومها وهي تحاول إيجاد طرق للحفاظ على برودتها عند تواجدها في أفريقيا.

وأحبت الأسود قضاء الوقت على الثلج في الحديقة، ويعني ذلك أنها يمكن أن تكون نشيطة كما ترغب دون ارتفاع درجة حرارة جسمها.

واختارت بعض الحيوانات البقاء داخل مساحاتها المريحة والمُسخّنة.

وقضت حيوانات وحيد القرن على سبيل المثال وقتها بجوار أحواض المياه الساخنة، ورشاشات المياه ذات الماء الدافئ.