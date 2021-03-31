دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة طيران الإمارات عزمها تشغيل رحلة خاصة، بتاريخ 10 أبريل/ نيسان المقبل، تحمل على متنها طاقماً وركاباً من متلقي لقاح "كوفيد-19"، وذلك احتفالاً بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة رقم "EK2021" مطار دبي الدولي في الساعة 12 ظهراً لتحلق في أجواء دولة الإمارات، ثم تعود إلى دبي عند الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وفقاً للبيان الصادر عن شركة طيران الإمارات عبر موقعها الرسمي.

وبحسب البيان، لا تقتصر الرحلة الفريدة على الاحتفال بنجاح برنامج التطعيم في دولة الإمارات فحسب، بل تهدف كذلك إلى "تسليط الضوء على التقدم الذي حققته طيران الإمارات فيما يتعلق بتطعيم موظفيها، وخصوصاً أفراد أطقم الطائرات".

وأكد البيان: "سوف يبقى الطيران قوة لا يمكن الاستغناء عنها في قضاء أمور وحوائج الناس وتنقلاتهم عبر العالم، وتسهيل انسياب حركة التجارة والسياحة التي تجلب الرخاء الاقتصادي والفرح للملايين عبر العالم".

وسيحظى المسافرون على متن هذه الرحلة بفرصة تجربة طائرة الإمارات الإيرباص "A380" المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة إضافةً إلى المقصورات الحديثة في جميع الدرجات، وفقاً للبيان.

وأشار البيان إلى توفير تجربة طيران الإمارات الكاملة خلال تلك الرحلة، بما في ذلك نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، بالإضافة إلى الصالون الجوي المخصص لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وتجربة تناول طعام وخدمات متكاملة مقدمة من أفراد الطاقم.

وسيتاح لركاب الرحلة "EK2021" تجربة جميع خدمات مطار دبي الدولي ووسائل الراحة على الأرض قبل صعودهم إلى الطائرة، بالإضافة إلى معاينة أحدث التدابير التي من شأنها مساعدة المسافرين على الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة، بما في ذلك التقنية البيومترية وإنهاء كافة الإجراءات من دون تلامس، والتي باشرت طيران الإمارات تطبيقها مؤخراً في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي، بحسب البيان.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالمياً في توفير لقاح "كوفيد-19" لسكانها مجاناً، وقدمت الدولة حتى يوم الثلاثاء 8،220،783 جرعة من اللقاح، ووفرت الحماية لما يزيد على نصف سكان الدولة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ولفت بيان طيران الإمارات إلى أن شركة "مجموعة الإمارات" دعمت برنامج التطعيم الوطني من خلال توفير لقاحات "كوفيد-19" لموظفيها في دولة الإمارات، وقد تلقى ما يزيد على 35 ألف موظف في عدة مواقع خاصة بالمجموعة جرعتي اللقاح حتى الآن، كما زادت نسبة الطيارين وأفراد أطقم الخدمات الجوية الذين تلقوا جرعتي اللقاح عن 85% حتى الآن.

تفاصيل الرحلة الخاصة

وتتوفر تذاكر الرحلة "EK2021" لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين الذين تلقوا جرعتي التطعيم ضد "كوفيد-19"، عن طريق مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات، وفقاً للبيان.

ويبلغ سعر التذاكر 1،000 درهم للشخص الواحد في الدرجة السياحية، و2،000 درهم في درجة رجال الأعمال.

وسيتم التبرع بجميع عائدات الرحلة "EK2021" إلى مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهي منظمة غير ربحية، تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأطفال حول العالم من خلال مشاريع في مختلف أنحاء العالم، حسبما ذكره البيان.

وأضاف البيان: "كأي رحلة أخرى، يطلب من المسافرين على "EK2021" الوصول إلى منطقة إنهاء إجراءات السفر حاملين تذاكرهم، قبل 3 ساعات من موعد إقلاع الرحلة. كما يطلب منهم إحضار بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر وشهادة التطعيم. ويتوجب عليهم أيضاً التقيد ببروتوكولات التباعد الاجتماعي وارتداء القناع أثناء الرحلة".