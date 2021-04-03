قبل موكب المومياوات في مصر.. إغلاق عدد من الطرق والمحاور لساعتين ونصف

دبي، الإمارات العربية المتجدة (CNN) – في آخر التطورات المتعلقة بما وُصف إعلاميا بـ"الحدث التاريخي" في مصر، أغلقت وزارة الداخلية المصرية عددا من المحاور والطرق التي سيمر منها موكب "المومياوات" في الموكب الذي ينتظره المصريون مساء السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي المصري أن الداخلية قررت إغلاق عدد من الطرق والمحاور من الساعة 6 مساء وحتى الـ8 ونصف من اليوم نفسه للسمحا بمرور الموكب.

ووضعت قوات التدخل السريع على أهبة الاستعداد تحسبا لحدوث أي طارئ خلال الموكب، ووجهت وسائل إعلام مصرية الدعوات للمواطنين بمشاهدة الموكب عبر شاشات التلفزة من المنازل.

ويُخشى من تجمهر المواطنين خلال مرور الموكب في ظل جهود تفشي فيروس كورونا ما قد يزيد من وتيرة انتشار في المرض في البلاد.

وستخرج مومياوات لفراعنة مصر من أماكن استراحتها غدًا وستجوب شوارع القاهرة إلى موقعها الجديد، كجزء من مشروع يحتفي بتاريخ مصر من خلال نقل بعض أعظم كنوزها إلى منشأة جديدة ذات تقنية عالية.

في مساء السبت، ستشارك 22 مومياء فرعونية ملكية في موكب مهيب يُطلق عليه "موكب المومياوات الملكية"، وهو حدث طال انتظاره تنظمه وزارة السياحة والآثار المصرية