أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انطلقت في القاهرة، مساء السبت، فعاليات الموكب غير المسبوق لنقل 22 مومياء لملكوك مصر القديمة، بما في ذلك 18 ملكًا وأربع ملكات، من موقعهم الحالي في المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى موقعهم الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية، الكائن في أول عاصمة إسلامية في مصر، الفسطاط.

واُفتتحت الفعاليات بعروض موسيقية وضوئية مبهرة في المناطق التي يمر بها مسار الموكب.

وظهرت المومياوات محمولة على عربات مزينة بشكل خاص، مع كتابة أسمائها بالهيروغليفية المصرية القديمة وكذلك باللغة العربية.

ولمسافة تصل إلى 5 كيلومترات، يمتد طريق الموكب بين المتحف المصري بالقرب من ميدان التحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بحي الفسطاط.

وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المتحف القومي للحضارة قبيل انطلاق الموكب، حيث من المقرر إن يكون في استقبال المومياوات.

وتقدم قنوات عدة تغطية مباشرة للموكب، لا سيما القنوات المصرية. كما يمكن مشاهدة الفعاليات عبر قناة وزارة السياحة والآثار الرسمية في يوتيوب.

وكتب السيسي، في حسابه عبر تويتر: "هذا المشهد المهيب دليل جديد على عظمة الشعب (المصري)، حارس هذه الحضارة الفريدة التي تعود إلى عمق التاريخ".

وأضاف: "أدعو كل المصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد - مستحضرًا روح الأجداد العظام الذين حافظوا على الوطن وخلقوا حضارة تفتخر بها البشرية جمعاء - لمواصلة طريقنا الذي بدأناه: طريق البناء والإنسانية".

وتحضر المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي مع وفد والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي هذا الحدث التاريخي.

وتم اكتشاف المومياوات الـ 22 المشاركة في العرض في مخبأين. واكتُشفت للمرة الأولى في عام 1881 في دير البحري بالضفة الغربية للأقصر في المقبرة رقم TT320.

والملوك الثمانية عشر، هم: سقنن رع، أحمس الأول، أمنحتب الأول، تحتمس الأول والثاني والرابع، سيتي الأول والثاني، رمسيس الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع، أمنحتب الثاني والثالث، ومرنبتاح". والملكات الأربع هن: أحمس نفرتاري، الملكة تي، ميريت آمون، وحتشبسوت.