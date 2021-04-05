دليلك بالإمارات.. هذا ما يمكن فعله بوجهة تجمع بين الفخامة والأدرينالين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على مر العقود، أصبحت دولة الإمارات من بين إحدى الوجهات الأكثر جذباً في الشرق الأوسط، وعلى مستوى العالم أيضاً.

ومن وجهاتها الفاخرة، إلى التجارب المشوقة بين أحضان الطبيعة الساحرة، والمغامرات المشبعة بالأدرينالين، إليكم دليل سريع لوجهات يمكنكم زيارتها، ونشاطات يمكنكم القيام بها، ومأكولات يمكنكم تذوقها.

ما هي الأماكن التي يمكن زيارتها في دولة الإمارات؟

برج خليفة

أصبح برج خليفة بدبي، الذي يُعد الأطول في العالم، من أكثر المعالم البارزة في البلاد. ويتوافد إليه ملايين الزوار وكبار الشخصيات كل عام.

كما يتصل البرج أيضاً بأكبر مركز تسوق في العالم، أي "دبي مول".

جامع الشيخ زايد الكبير

يعتبر هذا الجامع في أبوظبي من أكبر المساجد في العالم، ويبلغ حجم المجمع تقريباً مساحة 4 ملاعب لكرة القدم.

ويشتهر بهندسته المعمارية المميزة، كما أنه يحتضن السجادة الأعجمية الأكبر في العالم.

ما هي المغامرات التي يمكن القيام بها في دولة الإمارات؟

"جبل جيس فلايت"

تحتضن إمارة رأس الخيمة مغامرة مشبعة بالأدرينالين، ويمكنكم فيها اختبار شجاعتكم بأطول مسار إنزلاقي في العالم في جبل جيس

منتزه القرم الوطني

يمكنكم التوجه إلى أبوظبي لاستكشاف جانب من الطبيعة الإماراتية. وتحتضن المدينة منتزه القرم الوطني الذي يوفر استراحة هادئة من حياة المدينة.

ما هي واحدة من أشهر المأكولات بالمطبخ الإماراتي؟

الهريس

لا تخلو الأفراح والمناسبات الإماراتية من هذا الطبق. ويتكون من حبات قمح مطبوخة ومهروسة تُطهى مع اللحم أو الدجاج، لتصبح مزيجاً شهياً غنياً بالألياف والبروتينات.