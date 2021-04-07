ولادة بين الغيوم.. تشادية تضع مولودها على متن رحلة مصر للطيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبلت شركة مصر للطيران مولوداً جديداً على متن رحلتها القادمة من عاصمة التشاد إنجامينا، ما دفع قائد الطائرة إلى تغيير مسار الرحلة والتي كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة، لتتجه إلى مطار أسوان للإطمئنان على حالة الأم.

وقرر قائد طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، الثلاثاء، أن يغير مسار الرحلة القادمة من إنجامينا، والتي كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 5:50 مساء، والهبوط اضطرارياً في مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية بعد إتمامها عملية الولادة بسلام على متن الطائرة، وفقاً لما أعلنته شركة مصر للطيران، الثلاثاء، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأضاف البيان أن قائد الطائرة تلقى خبر تعرض راكبة تشادية واسمها كلتومة حمت عدودو لآلام الوضع المفاجئة أثناء الرحلة، وقد تم التعامل من قبل أفراد الطاقم مع الحالة بشكل سريع.

وأشار البيان إلى أنه تصادف وجود طالبة بالفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني، الدكتورة ليلي محمد أبوبكر، على متن الرحلة ذاتها، حيث وضعت الراكبة بالفعل مولودها أثناء تحليق الطائرة فوق الخرطوم.

وقد أقلعت الطائرة مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها إلى مطار القاهرة.