دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"، بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا (شمال غرب المملكة)، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وحسب واس، يهدف المشروع إلى تحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، لتجذب مليوني زائر سنويًا، فضلا عن تعزيز الزراعة والفنون والثقافة باعتبارها قطاعات اقتصادية رئيسية إلى جانب القطاع السياحي.

ويتكون مخطط "رحلة عبر الزمن"، الذي يحظى بقيادة ولي العهد السعودي باعتباره أيضًا رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، من 3 مراحل رئيسة، ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحله بنهاية 2023.

ومع اكتمال تطوير منطقة العلا الأثرية في 2035، من المفترض أن تكون قد توفرت 38 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى المساهمة بمبلغ 120 مليار ريال (319 مليون دولار) في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.

ويتضمن مخطط "رحلة عبر الزمن" خارطة تاريخية لحضارات استوطنت واحات العُلا على مدار أكثر من 7000 عام من التاريخ البشري.

وفقا للمخطط، سيتم إنشاء خمسة مراكز تمتد على طول 20 كيلو مترًا من قلب العُلا، تبدأ من مركز البلدة القديمة جنوباً، مروراً بمركز واحة دادان، وواحة جبل عكمة، والواحة النبطية، وصولا لمدينة الحجر الأثرية شمالا.

وتعتزم السعودية إنشاء 15 مرفقًا ثقافيًا جديدًا، بما في ذلك المتاحف والمعارض ومعالم الجذب السياحي، لتكون معالم رئيسية لكل مركز، مع إضافة أكثر من 5 آلاف غرفة للإقامة والمعيشة، وإنشاء أكثر من 9 آلاف غرفة فندقية بحلول 2035.