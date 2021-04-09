أندريا بوتشيلي يحي حفلاً موسيقياً بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2021 في موقع الحجر التاريخي، المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، في محافظة العلا بالقرب من تبوك، المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحيا مغني الأوبرا الإيطالي الشهير، أندريا بوتشيلي، مساء الخميس، حفلاً غير مسبوق بموقع الحجر التاريخي في محافظة العلا بالسعودية.

يحي بوتشيللي الحفل مقابل جبل الخريمات في موقع الحجر الأثري، ويحتوي جبل الخريمات على 20 مدفن يعدها علماء الآثار من أفضل المدافن المحفوظة Credit: Photo by Neville Hopwood/Getty Images for The Royal Commission for AlUla

وتضمنت اللحظات البارزة في الحفل أداءً من أندريا بوتشيلي، ترافقة ابنته فيرجينيا، البالغة من العمر 9 سنوات، وغنى الثنائي معاً أغنية "هللويا" للجمهور الذي حضر الحدث في محيط أول موقع سعودي مُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

أندريا بوتشيلي يؤدي حفلاً موسيقياً مع ابنته فيرجينيا بوتشيلي بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2021 في موقع التراث العالمي، الحِجر، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية Credit: Photo by Francois Nel/Getty Images for The Royal Commission for AlUla

وهذا هو الحفل الموسيقي الأول الذي يشارك خلاله أندريا المسرح مع ابنه ماتيو وابنته. وقد أظهرت العائلة متعددة المواهب براعتها الموسيقية مع تبديل بوتشيلي العزف على الآلات الموسيقية طوال الحفل.

وبالإضافة إلى الأداء المفاجئ للموهبة الشابة فيرجينيا بوتشيلي، انضم إلى التينور الموسيقيون من الأوركسترا العربية والضيوف الخاصين المغنية لورين ألريد، وابنه ماتيو بوتشيلي، والسوبرانو فرانشيسكا مايونتشي، مع عازف البيانو يوجين كون.

أندريا بوتشيلي يقيم حفلاً موسيقياً بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2021 داخل موقع الحجر الأثري في العلا Credit: Photo by Francois Nel/Getty Images for The Royal Commission for AlUla

يُقال إن العبقري الموسيقي قادر على العزف على أي آلة تلمسها يديه، وأثبت ذلك عند وصوله إلى مطار العلا الدولي من خلال عزف مقطوعة من أغنية "أو سولي ميو" على آلة القانون.

المايسترو المذهل @AndreaBocelli يستمتع بوقته مع @bocelli_matteo في #الحجر, أول موقع سعودي مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. #العلا #اكتشف_العلا https://t.co/4QhRW1CMfZ

وقال بوتشيلي إن الحفل كان يهدف إلى الاحتفال بالحياة والموسيقى، قائلاً "كوكبنا جميل والموسيقى هي أعظم موحد في العالم، لذا كانت هذه اللحظة بالنسبة لنا تدور حول نشر القليل من الفرح حيث نرى جميعاً الضوء في نهاية النفق و نتطلع إلى الاستمتاع بالموسيقى معاً مرة أخرى قريباً".

والحفل الموسيقي هو الثالث على التوالي لبوتشيلي في العلا، حيث أسعد الجماهير خلال نسختين من فعاليات مهرجان شتاء طنطورة. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها مدينة الحجر القديمة موقعاً لحدث موسيقي على هذا المستوى.

ماتيو بوتشيلي، ويوجين كون، وفرانشيسكا مايونتشي، ولورين ألريد، وأندريا بوتشيلي، وفيرجينيا بوتشيلي على خشبة المسرح خلال الحفل الموسيقي داخل منطقة الحجر Credit: Photo by Francois Nel/Getty Images for The Royal Commission for AlUla

والحجر، التي شيدتها المملكة النبطية في القرن الأول قبل الميلاد، هي مدينة صحراوية قديمة تضم آلاف المدافن المنحوتة في جبال من الحجر الرملي، ما لا يقل عن 100 مدفن لها واجهات منحوتة بشكل متقن، من قبل الحرفيين الأنباط المهرة.

وأشار بوتشيلي إلى أن إحياء حفل موسيقي في مثل هذا الموقع كان بمثابة لحظة خاصة للغاية بالنسبة لعائلة ولجميع الموسيقيين على خشبة المسرح.

وأضاف: "أن نكون هنا في قطعة من التاريخ في مثل هذا المكان الملهم الغني بالإبداع البشري والتراث والثقافة هو حقاً لحظة لن ننساها أبداً".