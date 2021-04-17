انقرضت قبل 400 عام.. شاهد كيف عادت القنادس إلى إنجلترا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كُشف مؤخراً عن بقايا مجمع من المباني الرومانية التي تتمتع بـ"مكانة عالية" أثناء القيام بأعمال بناء لمشروع إسكان جديد في شمال إنجلترا.

واكتُشفت البقايا النادرة في سكاربورو، شمال يوركشاير، وفقاً لبيان صادر من الهيئة العامة التي تهتم بالبيئة التاريخية للبلاد، "Historic England".

ونُشر البيان الخميس.

اكتُشفت مؤخراً بقايا مجمع من المباني الرومانية في شمال إنجلترا. Credit: Historic England

وأُرسل علماء الآثار للعمل في المشروع بسبب العثور على بقايا من العصر الحديدي والروماني في الموقع، ولكن، كانت النتائج " أكثر أهمية بكثير مما كان متوقعاً"، بحسب ما ذكرته الهيئة.

ستبقى الآثار محفوظة في مساحة عامة مفتوحة، وذلك بدلاً من البناء عليها. Credit: MAP Archaeological Practice

ويشتمل الاكتشاف على غرفة مركزية دائرية/ وغرف مختلفة مبنية منها، بالإضافة إلى حمام.

ويعتقد علماء الآثار أن المجمع الكبير للمباني يمكن أن يكون فيلا فاخرة، أو ملاذاً دينياً، أو مزيجاً من الإثنين.

وقال مفتش الآثار القديمة في هيئة "Historic England"، كيث إيمريك: "هذه البقايا الأثرية هي اكتشاف رائع، وهي أكثر بكثير مما حلمنا باكتشافه في هذا الموقع".

ومنحتهم هذه البقايا بالفعل معرفة وفهماً أفضل لبريطانيا الرومانية، بحسب ما ذكره.

ولم يتم اكتشاف هذا النوع من التخطيط في المملكة المتحدة من قبل، وبحسب ما قالته هيئة "Historic England"، قد تكون هذه المرة الأولى التي تُشاهد فيها بقايا مثل هذا المجمع في الإمبراطورية الرومانية بأكملها،والتي غطت مساحات شاسعة من جزيرة بريطانيا العظمى من عام 43 إلى 410 ميلادي.

وأكد علماء الآثار في شمال يوركشاير بالفعل أن المباني صُممت من قبل معماريين من أعلى مستوى في شمال أوروبا في ذلك العصر، كما بناه أفضل الحرفيين، بحسب ما هو مذكور في البيان.

وأعادت الشركة وراء مشروع الإسكان، "Keepmoat Homes"، تصميم التطوير بحيث تبقى الآثار في مساحة عامة مفتوحة، وذلك بدلاً من البناء عليها.

وستدعم هيئة "Historic England" القيام بالمزيد من الأعمال الأثرية في الموقع.