منها الإمارات.. اليونان ترفع قيود الحجر الصحي للقادمين من هذه الوجهات

شركة سياحة هولندية تنظم عطلة تجريبية إلى اليونان كجزء من دراسة لمعرفة كيف يمكننا استئناف أنشطة ما قبل الوباء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت اليونان قيود الحجر الصحي صباح الإثنين في الساعة 6 بالتوقيت المحلي في البلاد، للمسافرين من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسرائيل، وصربيا، والإمارات العربية المتحدة لأولئك الذين تلقوا التطعيم، أو الذين لديهم نتيجة سلبية لاختبار "PCR" أُجري خلال 72 ساعة قبل الوصول.

وسيتم إجراء فحوصات سريعة مستهدفة في نقاط الدخول، وستكون فنادق الحجر الصحي جاهزة لاستيعاب أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولا زالت بروتوكولات السلامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي في مكانها.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها البلاد أبوابها أمام الزوار الأمريكيين منذ مارس/آذار من عام 2020، أي عندما توجهت اليونان لإغلاقها الأول في بداية الجائحة.

صورة جوية لجزيرة سانتوريني اليونانية. Credit: ARIS MESSINIS / Contributor

وقال وزير السياحة اليوناني، هاريس ثيوهاريس، لـCNN إن البلاد "تتخذ هذه الخطوات الصغيرة، وهي بداية عملية الانفتاح التدريجي التي ستؤدي إلى الافتتاح الكامل للسياحة في اليونان، والذي أُعلن أنه سيحدث في 14 مايو/أيار. وسنجري التعديلات، ونحن نحتفظ بالحق لإجراء التغييرات على النحو الذي نراه مناسباً إلى ذلك الحين".

ورغم وصف العملية بكونها "خطوات صغيرة"، إلا أن قائمة الجنسيات المسموح بدخولها تشتمل على الجزء الأكبر من سوق السياحة في اليونان.

وبالإضافة إلى أثينا، وثيسالونيكي، يُسمح الآن للرحلات الجوية الدولية المباشرة بالسفر إلى بعض من وجهات العطلات الأكثر شعبية باليونان في كريت، ورودس، وكوس، وميكونوس، وسانتوريني، وكورفو.

ويمثل قطاع السياحة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وحوالي 25% من القوة العاملة اليونانية، وأكثر من مليون وظيفة.