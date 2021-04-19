دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرضت حديقة جبل الطاولة الوطنية بكيب تاون، التي تعد أشهر معلم سياحي في المدينة، إلى حريق هائل "خارج عن السيطرة"، مما أدى إلى تدمير المباني وإجلاء المتنزهين، وفقاً لما ذكره مسؤولون في جنوب أفريقيا اليوم الأحد.

وجبل الطاولة أو جبل "تيبل" هو جبل مسطح القمة يشكل علامة بارزة تطل على مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، وهو من المعالم السياحية الرئيسية.

وتبلغ مساحة الحديقة الوطنية 25،000 هكتار وتضم 8،200 نوع من النباتات، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وتعرض اثنان من رجال الإطفاء للإصابة ودخلا إلى المستشفى، ودُمرت تسعة مبانٍ في الحريق، بحسب ما قاله المتحدث باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ في كيب تاون، جيرمين كارلس، لـ CNN في رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم الأحد.

وقال كارلس إنه تم إرسال حوالي 200 من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق الهائل، مضيفاً أنهم سيعملون طوال الليل لاحتواء الحريق والعمل على خط النار.

كما تم نشر أربع طائرات هليكوبتر للمساعدة في جهود إطفاء الحريق، وفقاً لتغريدة من حساب مرتبط بالحديقة الوطنية.

وبحسب تغريدة من حساب "National Parks Table Mountain National Park" في جنوب أفريقيا: "خلقت النيران رياحها الخاصة التي زادت من معدل انتشارها. وقد تسببت كمية الدخان الزائدة وما يرتبط بها من تيار صاعد من الصعوبة على الدعم الجوي إبطاء معدل الانتشار".

وقال البيان إن "مطعم رودس ميموريال احترق وامتد الحريق أيضاً إلى الحقل فوق الحرم الجامعي العلوي لجامعة كيب تاون".

وأوضح كارلس لـ CNN أن ستة مبانٍ بالقرب من طريق "Woolsack Drive"، بما في ذلك مطحنة موسترت وثلاثة مبانٍ في جامعة كيب تاون، قد دمرت.

كما تضررت بشدة طاحونة موسترت، وهي طاحونة هوائية تاريخية بالقرب من جامعة كيب تاون بُنيت حوالي عام 1796، بسبب الحريق، وفقاً لما ذكره كارلس.

@News24 caught Rhodes memorial restaurant explosion from the fire on the mountain #fireonthemountain https://t.co/txwIWVDOyU

وقالت امرأة في الحديقة إنها "تحاول تجاوز الحريق" في مقطع فيديو نُشر على تويتر، والذي أظهر عموداً من الدخان في الخلفية. وفي تغريدة لاحقة، قالت ليزيت لومبارد إنها كانت بأمان لكن سيارتها "احترقت".

وأضافت لومبارد: "لم أشهد مطلقاً حريقاً انتشر بهذه السرعة غير المتوقعة. لدي الكثير من الاحترام لرجال الإطفاء لدينا".

دخان كثيف يتصاعد من جبل الطاولة في كيب تاون Credit: lyu tianran/xinhua/zuma

أيام من مكافحة النيران

وقال كارلس، لـ CNN ، إن النيران، التي أججتها الرياح، انتشرت من المنطقة المجاورة لطريق "Philip Kgosana Drive"، على حدود حديقة جبل الطاولة الوطنية، إلى نصب رودس التذكاري، وتواصلت نحو مباني جامعة كيب تاون.

وأشار إلى أنه تم إخطار السلطات لأول مرة حوالي الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش وقد تستمر معركتهم ضد النيران لأيام، وفقاً لبيان إعلامي شاركه حساب "تويتر" مرتبط بالمنتزه.

وجاء في البيان: "هذا ليس حريقاً سهلاً، إذ من المحتمل أن يشهد رجال الإطفاء استمرار مهمة إخماد الحريق لمدة ثلاثة أيام على الأقل".

طلب من المتنزهين الإخلاء من المنطقة Credit: from working on fire/twitter

وفي وقت سابق من اليوم، طلب حساب "تويتر" الخاص بالحديقة الوطنية من المتفرجين "الامتناع عن دخول المنطقة"، وإخلاء جميع المتنزهين داخل منطقتي غابة نيولاندز ونصب رودس التذكاري على الفور.