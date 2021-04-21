مشهد طبيعي يخطف الأنظار..هكذا تبدو جزر الديمانيات في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بشواطئها البكر ذات الرمال البيضاء ومياهها الزرقاء الصافية، تعد جزر الديمانيات من أبرز الجزر في سلطنة عُمان.

وتقع جزر الديمانيات قبالة الساحل بين ولايتي بركاء والسيب، وتحيط بها المياه الصافية فيروزية اللون من كل جانب، وفقاً لموقع اكتشف عُمان.

تقع محمية جزر الديمانيات بين ولايتي السيب بمحافظة مسقط وبركاء بمحافظة جنوب الباطنة، وتبعد حوالي 70 كيلومتراً غرب مسقط العاصمة Credit: Rasheed Al-Amrani

وتعد جزر الديمانيات إحدى المحميات الطبيعية في عُمان، والتي أُعلن عنها كمحمية طبيعية في عام 1996، وهي عبارة عن أرخبيل تبلغ مساحته 100 هكتار ويضم تسع جزر، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وتتميز الجزر بطبيعتها وجمال مناظرها الخلابة، حيث تتنوع مقوماتها بين صخور جيرية وأنواع نادرة من الشعاب المرجانية، كما توجد فيها منحدرات صخرية في اتجاه البحر، وتستمر هذه المنحدرات إلى داخل المياه، كما تحد الجزر جروف رملية ضحلة وواسعة، و يحدها نطاق مرجاني بارز.

وتعتبر جزر الديمانيات من أجمل أماكن الغوص في بحر عُمان، وفقاً لموقع وزارة الإعلام العماني، وذلك نظراً لمياهها الصافية فيروزية اللون، والتي تعد مثالية للغوص.

تتميز جزر الديمانيات بشواطئها البكر ذات الرمال البيضاء ومياهها الزرقاء الصافية وتعتبر من المحميات ذات التراث الطبيعي الغني بأنواع عدة من الشعاب المرجانية، بينها مجموعات نادرة من الشعاب المرجانية Credit: Rasheed Al-Amrani

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يقول المصور والرحال العماني رشيد العمراني إن جزر الديمانيات تعد من أجمل الجزر في سلطنة عُمان وأشهرها، مشيراً إلى أهميتها بعد إعلانها كمحمية طبيعية وذلك لاحتضانها أنواعاً عديدة من الشعب المرجانية والسلاحف البحرية.

Credit: Rasheed Al-Amrani

ومن وجهة نظر العمراني، تتميز جزر الديمانيات بتكويناتها الصخرية وشواطئها الرملية ولون مياهها الصافي، مشيراً إلى أنها توفر فرصة الاستمتاع بممارسة الغوص ومشاهدة تنوع الكائنات البحرية والشعاب المرجانية.

واستخدم المصور كاميرا الدرون الطائرة بدون طيار، من أجل توثيق المشهد من الأعلى الذي يصفه بأنه "مشهد رباني خلاب يخطف الأنظار"، موضحاً أنه من خلال هذا المنظور، يمكن مشاهدة "تناغم ألوان البحر وتدرجاته وامتزاجه بألوان اليابسة ليعطي لوحة جمالية رائعة"، بحسب ما ذكره.

وينصح العمراني من يود بزيارة جزر الديمانيات بالتنسيق مع الشركات السياحية المختصة لتجهيز جدول كامل للزيارة يشمل النقل بالقوارب السريعة، والتصاريح البيئية، وتوفير معدات الغطس والتخييم من أجل الاستمتاع بالحياة الطبيعية الجميلة في روائع هذه الجزر.