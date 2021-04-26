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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استئناف "السفر عبر المحيط الأطلسي بمجرد أن يصبح ذلك آمناً"، ويحث الدول الأعضاء على اتخاذ نهج موحد لفتح الحدود أمام مواطني الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أدالبرت جانز، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي "يتابعون عن كثب تقدم التطعيم في الولايات المتحدة"، والذي يحمل وعوداً فيما يتعلق برفع قيود السفر عن الأمريكيين.

وأوضح جانز أن استخدام اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية في الولايات المتحدة "سيساعد في تمكين السفر إلى الاتحاد الأوروبي ".

وهناك محادثات جارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن جواز سفر محتمل للقاح مع المفوضية الأوروبية من أجل "تعديل التوصية المتعلقة بتقييد السفر الخارجي، مع مراعاة التطورات الأخيرة".

وشدد جانز على أن رفع قيود السفر يعتمد على الوضع الوبائي في الدول المعنية.

وقال: "يشكل انتشار المتغيرات مصدر قلق لنا، لذلك لا يزال ضرورياً اتباع نهج متسق على المستوى الأوروبي".

وبحسب إرشادات الاتحاد الأوروبي، يأتي القرار النهائي بشأن السماح بالسفر إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من كل دولة على حدة، حيث يتم اتخاذ القرارات بشأن الحدود من قبل الدولة العضو، وليس المفوضية الأوروبية.

ورحبت إيطاليا باقتراح الانفتاح على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، إذ قال وزير السياحة في بيان لشبكة CNN إن البلاد لديها بالفعل خططاً لبدء رفع القيود.

ولن يكون السائحون من خارج الاتحاد الأوروبي ملزمين باتباع الحجر الصحي إذا تم تطعيمهم، وتم إجراء اختبار سلبي قبل 48 ساعة من دخول البلاد.

وقال ماسيمو جارافاليا: "ستصبح هذه القاعدة سارية المفعول قريباً جداً".