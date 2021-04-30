تصميم أولي لطائرة ركاب.. من اليابان إلى كاليفورنيا في 3 ساعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقوم خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية بتجربة ابتكار جديد يمكن أن يجعل رحلتك القادمة أكثر صحة، حيث يمكنك فتح باب الحمام دون الحاجة إلى استخدام يديك.

وستطرح شركة الطيران 21 طائرة مجهزة بأبواب عبر الرحلات الداخلية في اليابان اعتباراً من الأسبوع المقبل. وتعمل الأبواب من خلال زنبرك ميكانيكي يسمح للناس بفتح الباب بأكواعهم أو ساعديهم.

وتم إنشاء النماذج الأولية من قبل خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية و"JAMCO"، وهي شركة يابانية متخصصة في منتجات صناعة الطيران، كرد فعل لوباء فيروس كورونا.

وفي الوقت الحالي، يتوفر النموذج الأولي للباب في صالة خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية بمطار هانيدا بطوكيو.

وبمجرد دخولك إلى الحمام، يمكنك قفل الباب وفتحه باستخدام زر انزلاقي، وهناك أيضاً مقبض يمكنك من استخدام مرفقك لفتح الباب من الداخل.

وفي بيان، قال شينيتشي إينو، نائب الرئيس التنفيذي الأول لإدارة تجربة العملاء والتخطيط: "لقد واصلنا الاستثمار في تطوير وتنفيذ التقنيات المبتكرة لأن صحة وسلامة الركاب وموظفينا هي الأولوية القصوى.. ويعد باب الحمام بدون استخدام اليدين هو أحدث مثال على تطبيق هذا المبدأ".

واعتماداً على كيفية سير عملية التنفيذ، تأمل خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية في إدخال الأبواب الجديدة التي لا تتطلب استخدام اليدين في مزيد من طائراتها، بما في ذلك تلك التي تسير على خطوط دولية.

وفي الوقت الحالي، لا يستطيع معظم الأجانب دخول اليابان، حيث يعد السفر الدولي مقيد بشدة.

ورغم أن احتمالات الإصابة بالفيروس أثناء ركوب الطائرة منخفضة نسبياً، إلا أن الحمامات تعد من أكثر الأماكن المليئة بالجراثيم على متن الطائرة حتى في أفضل الأوقات.

ويذكر أن العديد من شركات الطيران تطلب من الركاب وأفراد الطاقم ارتداء أقنعة على متن الطائرة، ويطلب البعض من الموظفين ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة.

وحظرت تايلاند لفترة وجيزة خدمة الطعام والشراب، وكذلك الصحف والمجلات، على متن الرحلات الداخلية كإجراء وقائي.

وفي الصين، اقترحت هيئة الطيران الوطنية أن يرتدي المضيفين حفاضات أثناء العمل من أجل تقليص زياراتهم إلى المرحاض.