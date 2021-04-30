تداول صورة لمكة نشرها رائد فضاء ياباني الخميس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإمارة مكة والحرم المكي من الفضاء نشرها رائد فضاء ياباني الخميس.
رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، نشر الصورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "Holly Mecca SaudiArabia".
#Acropolis ＃Athens, #Greece #Worldheritage 少し曇り模様ですが #パルテノン神殿 もはっきり見えます、#ギリシア の首都 #アテネ。#世界遺産 https://t.co/nRwdsFEWoe
ونشر رائد الفضاء الياباني سلسلة صور، منها للعاصمة اليونانية أثينا بتعليق قال فيه: "#Acropolis #Athens, #Greece #Worldheritage".
My favorite “cat” shape island – Procida, one of the beautiful #Phlegraean islands, near #Naples #Italy. ナポリ湾の宝石、プロチーダ島 https://t.co/IcAUlhf5ma
وفي صورة أخرى نشر سوييشي صورة لجزيرة على "شكل قطة" بتعليق قال فيه: "جزيرة على شكل قطة المفضلة لدي"، قرب إيطاليا.