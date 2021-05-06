بالصور.. مشاهد ساحرة لرداء بنفسجي في أبها السعودية وكأنها اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى قد تعتقد أن هذه المشاهد الساحرة هي في اليابان، إلا أنها في الواقع تعود إلى مدينة أبها السعودية.
واستطاع المصور السعودي عبدالمجيد عسيري أن يوثق مجموعة من الصور التي تُظهر شوارع مدينة أبها وهي تتزين باللون البنفسجي.
ويكمن السر بهذه المشاهد في شوارع ومنتزهات مدينة أبها في أشجار الجاكرندا، التي تتميز عن باقي الأشجار بلونها البنفسجي الجذاب كما أنها تعد من أجمل أشجار الزينة في العالم، حسبما ذكرته أمانة منطقة عسير عبر حسابها الرسمي على "تويتر".
وبسبب لونها البنفسجي الجذاب، تعد أشجار الجاكراندا مقصداً لاتقاط الصور من هواة ومحترفي التصوير الفوتوغرافي على حد سواء.
ويشرح عسيري، المصور السعودي، لموقع CNN بالعربية، أنه من خلال توثيق أشجار الجاكرندا في أبها، أراد إظهار جمال مدينة أبها للسياح.
ويرى عسيري أن أهمية وجود أشجار الجاكرندا تتمثل بأنها تعد مصدر جذب يلفت أنظار السياح، كما أنها تضفي أثراً جمالياً على المدينة.
ويصف عسيري مشهد أشجار الجاكراندا بأنه أشبه بلوحة تشكيلية طبيعية ممتعة للنظر.
ولاقت صور عسيري التي توثق مشهد أشجار الجاكرندا الإعجاب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكره المصور السعودي.
وتنمو أكثر من 13 ألف شجرة "جاكرندا" في مدينة أبها، ومع حلول فصل الربيع ولمدة ثمانية أسابيع تكسو الأغصان الكثيفة أزهار بنفسجية وأرجوانية مشكلةً طيفاً زاهياً على جمال الطبيعة، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويجدر بالذكر أن شجرة "جاكرندا" تنتمي إلى الفصيلة "البيجنونية"، وهي تنمو ليصل ارتفاعها إلى أكثر من 18 متراً، حسبما ذكرته "واس".
وتنحصر زراعة أشجار "جاكرندا" في السعودية بالمناطق التي تتمتع بطقس معتدل، مثل المنطقة الجنوبية.