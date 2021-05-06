بالصور.. مشاهد ساحرة لرداء بنفسجي في أبها السعودية وكأنها اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى قد تعتقد أن هذه المشاهد الساحرة هي في اليابان، إلا أنها في الواقع تعود إلى مدينة أبها السعودية.

مشهد لأشجار "جاكرندا" وهي تزين مدينة أبها السعودية Credit: Abdul Majeed Asiri

واستطاع المصور السعودي عبدالمجيد عسيري أن يوثق مجموعة من الصور التي تُظهر شوارع مدينة أبها وهي تتزين باللون البنفسجي.

تتميز أشجار الجاكندرا عن باقي الأشجار بأنها تعد من أجمل أشجار الزينة في العالم Credit: Abdul Majeed Asiri

ويكمن السر بهذه المشاهد في شوارع ومنتزهات مدينة أبها في أشجار الجاكرندا، التي تتميز عن باقي الأشجار بلونها البنفسجي الجذاب كما أنها تعد من أجمل أشجار الزينة في العالم، حسبما ذكرته أمانة منطقة عسير عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

ما الذي يميز أشجار الجاكرندا #أمانة_منطقة_عسير https://t.co/TZb1VqHvVK

وبسبب لونها البنفسجي الجذاب، تعد أشجار الجاكراندا مقصداً لاتقاط الصور من هواة ومحترفي التصوير الفوتوغرافي على حد سواء.

تضفي أشجار الجاكراندا أثر جمالي على شوارع مدينة أبها Credit: Abdul Majeed Asiri

ويشرح عسيري، المصور السعودي، لموقع CNN بالعربية، أنه من خلال توثيق أشجار الجاكرندا في أبها، أراد إظهار جمال مدينة أبها للسياح.

تنبعث من أوراق أشجار الجاكرندا رائحة جميلة، كما أنها تعد مصدراً للأكسجين Credit: Abdul Majeed Asiri

ويرى عسيري أن أهمية وجود أشجار الجاكرندا تتمثل بأنها تعد مصدر جذب يلفت أنظار السياح، كما أنها تضفي أثراً جمالياً على المدينة.

Credit: Abdul Majeed Asiri

ويصف عسيري مشهد أشجار الجاكراندا بأنه أشبه بلوحة تشكيلية طبيعية ممتعة للنظر.

ولاقت صور عسيري التي توثق مشهد أشجار الجاكرندا الإعجاب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكره المصور السعودي.

Credit: Abdul Majeed Asiri

وتنمو أكثر من 13 ألف شجرة "جاكرندا" في مدينة أبها، ومع حلول فصل الربيع ولمدة ثمانية أسابيع تكسو الأغصان الكثيفة أزهار بنفسجية وأرجوانية مشكلةً طيفاً زاهياً على جمال الطبيعة، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويجدر بالذكر أن شجرة "جاكرندا" تنتمي إلى الفصيلة "البيجنونية"، وهي تنمو ليصل ارتفاعها إلى أكثر من 18 متراً، حسبما ذكرته "واس".

وتنحصر زراعة أشجار "جاكرندا" في السعودية بالمناطق التي تتمتع بطقس معتدل، مثل المنطقة الجنوبية.