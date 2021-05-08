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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مجموعة من الأشخاص يعملون في البناء بمدينة ليفربول الإنجليزية، عن قائمة طعام سقطت من السقف، قالوا إنها تعود إلى عام 1913، أثناء مشروع تجديد أحد المقاهي.

Credit: Courtesy Leaf

وكانت القائمة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 1913، وتحمل اسم العلامة التجارية "Yamen Café and Tea Rooms"، من بين عدد من القطع الأثرية التي تم اكتشافها في العوارض الخشبية لمقهى Leaf في شارع بولد، وسط ليفربول، الأسبوع الماضي.

وشملت العناصر الأخرى قبعة نادل، طُرز عليها اسم "يامن"، وتعليمات حول لعبة الورق الإنجليزية.

Credit: Courtesy Leaf

وقالت ناتالي هايوود، مؤسسة ومالكة Leaf، لشبكة CNN، الخميس، إن الاكتشاف كان "مذهلاً" نظراً إلى أن Leaf تبيع أنواعاً خاصة من الشاي، مثل سابقتها.

وأوضحت أن هذه العوارض الخشبية قد استخدمت سابقاً كمساحة مكتبية، وتم تحويلها إلى مساحة خاصة للمناسبات.

وقالت هايوود: "سقطت هذه القائمة التي يصل عمرها إلى 108 سنوات.. إنها حالة لا تصدق على الإطلاق".

ومن بين العناصر المدرجة في القائمة: الحساء الأيرلندي، والخبز، والبازلاء، والكركند، والسباغيتي، والشاي الروسي والهندي والصيني، ولحم العجل، والثور، وغيرها.

Credit: Courtesy Leaf

كبسولة زمنية في العوارض الخشبية

وأضافت هايوود: "نوعية ومستوى الطعام الذي تم تقديمه قبل الحرب العالمية الأولى متقدم للغاية، لا بد أنها كانت نقطة ساخنة للطهي في ليفربول".

وأشارت هايوود إلى أن المجموعة الواسعة من المأكولات في القائمة تشير إلى أن المطعم كان يعمل في وقت كانت فيه ليفربول مدينة بحرية صاخبة.

Credit: Courtesy Leaf

وقالت مؤسسة ومالكة Leaf: "كانت ليفربول في ذلك الوقت غنية جداً، ونسبة كبيرة من حركة النقل البحري في العالم كانت تمر عبر الميناء".

ووجهت هايوود نداءً للمؤرخين المحليين للمساعدة في إلقاء بعض الضوء على المقهى والقطع الأثرية، كما اتصلت بمعرض فني للحصول على المشورة بشأن كيفية التعامل معها.

وبدورها، تعتقد أنه ربما تُركت العناصر "عن قصد" ليكتشفها شخص ما في المستقبل.

وتخطط هايوود لاستضافة أمسية خاصة تقدم مجموعة واسعة من العناصر من القائمة، بمجرد رفع قيود الإغلاق في إنجلترا واكتمال التجديد.

وأضافت: "لقد أذهلني حقاً أن هناك كبسولة زمنية في العوارض الخشبية".