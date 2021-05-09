أيقونة معمارية تزين قناة دبي المائية..ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بتصميمه الملتوي المميز، يبرز أحد جسور المشاة الممتدة عبر قناة دبي المائية كقطعة معمارية متفردة بين عمارة دبي الأيقونية، وقد صُنف مؤخراً كأحد أجمل الجسور في العالم.

وقد اختارت مجلة "كوندي ناست ترافيلر" الأمريكية، المختصة بالسفر، جسر مشاة قناة دبي كأحد أجمل الجسور في العالم، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

موقع @CNTraveler يختار جسر قناة #دبي المائية كأحد أجمل الجسور في العالم. https://t.co/I4SbKKwDKT

ويعد الجسر أحد جسور المشاة الثلاثة الممتدة عبر قناة دبي المائية، أي جسر "جميرا الثانية"، هو جسر فريد من نوعه مدعوم بدعامات ملتوية، بحسب ما ذكرته "AE7" للهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية، وهي الشركة المطورة للجسر، عبر موقعها الرسمي.

ويجسد الجسر المعلق على ارتفاع 8.5 متر فوق الماء "المستقبل والرؤية الديناميكية لدبي المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الغد، ويتألف الجسر من الناحية الجمالية والطبيعة الهيكلية، من قسم ملتوي يبلغ قياسه 20 × 20 قدماً وطوله 460 قدماً، وفقاً للموقع.

ويختبر المشاة ممراً أثيرياً للغاية من خلال التصميم الملتوي الذي يشبه المشكال الذي يغلف مسار الجسر، وهو مغطى بسلسلة من إطارات الألمنيوم التي توفر الحماية من أشعة الشمس وكذلك الخصوصية لكل من المشاة والمقيمين على الشاطئ.

ويعد التصميم الحركي للجسر علامة بارزة، إذ يوفر لمحة عن مستقبل واعد للثقافة، والمناظر الطبيعية، والبيئة العمرانية في دبي.

Credit: Zakaria Yahya/zakarxia

وقد وثقت عدسة مصور الدرون العماني زكريا يحيا عدة زوايا ومنظورات مختلفة من الجسر، والتي تبرز تصميمه المميز.

وفي مقابلة مع موقع CNN العربية، أوضح يحيا المقيم في دبي أن انجذابه إلى تصميم الجسر هو ما دفعه لتوثيقه بواسطة الطائرة بدون طيار من الأعلى، مضيفاً "كان بالنسبة لي بمثابة هدف أردت تحقيقه خلال تجربة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بي".

ومن وجهة نظر يحيا، فإن جسر قناة دبي المائية يتميز بهيكل فريد للغاية على النحو الذي يبدو من الصعب فهم كيفية بنائه، موضحاً أن شكله المستطيل الملتوي يبدو مثالي للغاية.

ويتذكر يحيا شعور الدهشة الذي انتابه خلال مشاهدة لقطات الجسر الملتوي من الأعلى، والتي وثقتها عدسة كاميرا الدرون الخاصة به.

Credit: Zakaria Yahya/zakarxia

وأراد يحيا، من خلال عملية التوثيق بواسطة الدرون، أن يرى الجسر من منظور فريد لا يمكن للآخرين مشاهدته بشكل طبيعي، وذلك حتى يتمكن من مشاركة هذا المنظور معهم من خلال حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

Credit: Zakaria Yahya/zakarxia

وأضاف: "أردت أيضاً الجمع بين إبداعي مع هذا النموذج الرائع من خلال التقاط صورة للجسر مع منظر دبي حيث يمكن أن يظهر برج خليفة وناطحات السحاب المذهلة".