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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي تخطط فيه أوروبا لإعادة فتح أبوابها تدريجياً أمام الزوار من مناطق أخرى، تتنافس مختلف الوجهات لجذب دولارات السياح.

وتمثل السياحة في إيطاليا حوالي 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للأرقام الحكومية. وبالتالي، تعمل إحدى الجزر على استقطاب السياح والانتقال إلى كونها "خالية من كوفيد-19".

وعادة ما تشتهر جزيرة كابري، الواقعة في خليج نابولي، بزوارها الراقيين.

وبدلاً من الترويج لفنادقها الفاخرة وإطلالاتها الرائعة على البحر هذا العام، تتجه السلطات نحو عملية دعائية أبسط بكثير، وهي أنه تم تطعيم جميع المقيمين في الجزيرة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن حاكم منطقة كامبانيا، فينتشنزو دي لوكا، أن برنامج التطعيم على وشك الانتهاء، مدعياً أن هذا سيجعل الجزيرة "خالية من كوفيد-19".

وقال دي لوكا، يوم السبت: "نستعد لاستقبال ملايين السياح.. ومن الضروري عدم إضاعة الوقت، يجب أن يتخذ قطاع الفنادق قراراته بحلول مايو، وإلّا سنخسر موسماً سياحياً كاملاً".

ومن بين 15 ألف نسمة، حصل 80٪ من السكان على الجرعة الأولى من اللقاح، على حد قول رئيس بلدية كابري، مارينو ليمبو، لـCNN.

وبحلول نهاية هذا الأسبوع، سيتم أيضاً تلقيح جميع العاملين في قطاع السياحة الذين يعيشون خارج الجزيرة ولكنهم يسافرون بانتظام إلى هناك.

وقال دي لوكا: "إنها رسالة قوية للغاية نرسلها إلى العالم بأسره، يمكنكم المجيء إلى هنا بأمان تام".

ووافق سيرجيو غارغيولو، الذي يرأس "Federalberghi"، وهي جمعية تمثل حوالي 60 فندقاً في الجزيرة، على هذا الرأي، إذ قال: "الجزيرة ليست فقط خالية من كوفيد-19، بل يمكننا أيضاً تنظيم مسحة (PCR) للزوار، مع تقديم النتيجة في الوقت المناسب لمغادرتهم".

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عام مدمر

وفي عام 2020، شهد قطاع السياحة في جزيرة كابري انخفاضاً بنسبة 70٪ في حجم المبيعات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال غارغيولو إنه رقم مدمر بالنسبة إلى وجهة تعتمد بشدة على السياحة.

ولكن، تعتقد السلطات أن الجزيرة لديها الكثير لتقدمه، خاصة في وقت التباعد الاجتماعي.

وأوضح رئيس قسم السياحة في جزيرة كابري، لودوفيكا دي ميجليو أن "كابري تقدم مسارات طبيعية رائعة مناسبة للوباء".

ويقول لويجي اسبوزيتو، وهو مرشد متخصص في الرحلات الاستكشافية في الهواء الطلق على الجزيرة، إنه على الرغم من شهرة كابري بالسياحة الراقية، إلا أن مساراتها الخارجية تعد من المعالم البارزة.

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ويذكر أن كابري ليست الجزيرة الوحيدة التي تكثف حملة تطعيمها قبل موسم الصيف، حيث أكملت بروسيدا، التي ستكون عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2022، جميع تطعيماتها قبل عدة أيام من كابري.

ويقول دي لوكا إنه من المقرر أن تكمل جزيرة إسكيا برنامج تطعيمها الخاص قريباً.

ويُوجد في إيطاليا حوالي 30 جزيرة صغيرة تنتقل من كونها غير مأهولة نسبياً إلى مناطق جذب سياحية كل صيف. ورغم أن هذه الجزر تملك رعاية صحية محدودة، إلا أن الحكومة الإيطالية قد سمحت لها بخطط تطعيم جماعية.

ووفقاً لأحدث نشرة أسبوعية لمفوض اللقاحات، ما زال هناك أكثر من 13٪ من الإيطاليين فوق سن الـ80، و31٪ ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، ينتظرون جرعتهم الأولى.