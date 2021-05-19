دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انهار أحد أشهر التكوينات الصخرية في جزر غالاباغوس في البحر.

وذكرت وزارة البيئة في الإكوادور أن قمة "قوس داروين"، الواقعة في الجزء الشمالي من الأرخبيل، سقطت "نتيجة تآكل طبيعي".

ونُشرت صور الهيكل، الذي يتكون الآن من ركيزتين فقط، عبر حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة يوم الاثنين إلى جانب بيان يؤكد الخبر.

Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de #Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión natural. 📷Héctor Barrera https://t.co/lBZJWNbgHg

وقالت الوزارة في البيان: "تم الإبلاغ عن انهيار قوس داروين، الجسر الطبيعي الجذاب الذي تم العثور عليه على بعد أقل من كيلومتر واحد من المنطقة الرئيسية بجزيرة داروين".

وأضاف البيان: "يتكون قوس داروين من الحجر الطبيعي الذي كان في يوم من الأيام جزءاً من جزيرة داروين، وهي ليست مفتوحة للزيارات البرية".

وسُمي هذا القوس نسبةً لعالم الأحياء الإنجليزي تشارلز داروين، ويُعد أحد أفضل مواقع الغوص في أرخبيل المحيط الهادئ الذي يعتبر جزءاً من الإكوادور، ويقع على بعد مئات الأميال من ساحل البلاد.

موقع مميز

وقد ألهم هذا الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، والمعروف بالعديد من أنواع الحيوانات والنباتات المتوطنة، نظرية داروين للتطور.

ومن جانبها، أشارت شركة الرحلات السياحية "Aggressor Adventures"، التي تنظم رحلات جماعية إلى وجهات مختلفة حول العالم، في منشور لها على موقع "فيسبوك" إلى أن إحدى مجموعاتها السياحية شهدت وقوع الانهيار.

وقالت الشركة: "لسوء الحظ، اليوم شهد ضيوفنا على متن سفينة Galapagos Aggressor III حدثاً يقع مرة واحدة في العمر".

وأضافت الشركة: "هذا الصباح في الساعة 11:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، انهار قوس داروين المشهور عالمياً أمام أعينهم"، موضحة: "سنفتقد هذا الموقع الشهير".