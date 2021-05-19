ليست لغرض الصيد..تعرف على القائمة الجديدة لحيوانات "الخمسة الكبار"

بعد أن كان يصيد الحيوانات المهددة بالانقراض.. هذا الرجل يريد إعادة الغابة الأطلسية المفقودة في البرازيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في القرن التاسع عشر، عندما كانت الرياضات الدموية أكثر قبولًا اجتماعياً، تمت صياغة مصطلح "الخمسة الكبار" للإشارة إلى الأسد، ووحيد القرن، والجاموس، والفيل، والفهد، أي الحيوانات التي اعتبرها صيادو الكؤوس في أفريقيا أكثر الحيوانات خطورة عند اصطيادها سيراً على الأقدام.

ولكن المصور البريطاني جرايم جرين يريد أن يعطي العبارة معناً جديداً، أي أن يحتفي بحياة هذه الحيوانات بدلاً من موتها.

ولذلك، قرّر العمل على مشروع بعنوان "New Big 5"، أي "الخمسة الكبار الجديدة"، والذي يهدف إلى استخدام التصوير الفوتوغرافي لزيادة الوعي بالتهديدات التي تتعرض لها الحياة البرية، وإلهام الناس للحفاظ عليها.

ينتمي الفيل الأفريقي إلى فئة "الخمسة الكبار" الأصلية، وهو مصطلح استخدم خلال الحقبة الاستعمارية في أفريقيا لوصف الحيوانات الأكثر قيمة وخطورة في الصيد Credit: From David Lloyd/New Big 5

ويوضح جرين في حديثه لـ CNN أنه يريد تشجيع الناس على التصوير بالكاميرا وليس بالبندقية، مؤكداً أن "التصوير الفوتوغرافي يعد طريقة أفضل بكثير للاحتفال بالحيوانات".

وعندما بدأ المشروع في أبريل/ نيسان عام 2020، أطلق جرين تصويتاً لمدة عام لتحديد الحيوانات الخمسة المفضلة لدى الجمهور لتصويرها أو مشاهدتها مصورة، ونتائج الـ 50،000 تصويت أصبحت متوفرة الآن عبر الإنترنت.

يمكن العثور على الأسود في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن على الرغم من عدم وجود مفترس طبيعي لها، فقد انخفض تعدادها بنسبة تزيد عن 40% خلال الأجيال الثلاثة الماضية Credit: From Graeme Green/New Big 5

وهناك بعض التداخل بين "الخمسة الكبار الجديدة" والقديمة، مع استمرار تضمين الفيل والأسد، ولكن الغوريلا، والنمر، والدب القطبي، تُعد بمثابة إضافات جديدة، وقد أطاحت بكل من الفهد، ووحيد القرن، والجاموس الأفريقي من القائمة القديمة.

ويقول جرين: "آمل أن تتمكن الحيوانات الخمسة التي اختارها الناس ضمن فئة الخمسة الكبار الجديدة، من أن تثير انتباه الناس لما يحدث للحياة البرية في العالم".

تم التصويت على الغوريلا ضمن فئة "الخمسة الكبار الجدد". وتعيش في الغابات الاستوائية في وسط أفريقيا، وهي معرضة بشكل خاص لفقدان الموائل وإزالة الغابات. Credit: From Usha Harish/New Big 5

ويشرح جرين أن هذه الحيونات ما هي إلا جزء بسيط فيما يتعلق بالأزمة التي تواجه الحياة البرية في العالم، ومع ذلك يرى أن هذه الحيوانات الخمسة الشهيرة يمكنها أن تكون بمثابة سفيرة عالمية، وتمثل جميع الأنواع الأخرى التي تواجه خطر الانقراض.

الحماية من خلال الصور

ويعد مليون نوع من ثمانية ملايين نوع على كوكب الأرض مهدد بالانقراض من قبل البشر، وفقاً للأمم المتحدة. وتتضمن بعض الأسباب الرئيسية تقلص الموائل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتغير المناخ، والتلوث.

ويواجه كل نوع من الأنواع ضمن قائمة "الخمسة الكبار الجديدة" تهديدات خطيرة لوجودها، ويتم تصنيفها على أنها إما مهددة بالانقراض أو معرضة للخطر.

رحبت كريستا رايت، المديرة التنفيذية لمنظمة "Polar Bears International" ، بإدراج الدب القطبي في مشروع "الخمسة الكبار الجديدة" Credit: From Ole Jorgen Liodden/New Big 5

ويشير جرين إلى أن التصوير قد يساعد في تثقيف الناس بشأن هذه التهديدات، ويمكن أن يعرّفهم على حيوانات لم يروها من قبل، أو يفضح القسوة التي تُمارس على الحيوانات والأضرار التي لحقت بموائلها، كما يمكنه أن يلهم الناس لدعم مشاريع الحفظ أو ممارسة الضغط على صانعي السياسات.

ويحظى المشروع بدعم أكثر من 100 مصور، بالإضافة إلى دعاة الحفاظ على البيئة البارزين، ومنظمات الحياة البرية مثل الصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة السلام الأخضر.

ومن جانبها، أشادت جين جودال، وهي ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة وداعمة لمشروع "الخمسة الكبار الجديدة"، بالمبادرة في بيان صحفي قائلة إن "أي مشروع يجذب الانتباه إلى الحيوانات، التي يتعرض الكثير منها للتهديد أو الانقراض، مهم للغاية".

وقال الناشط الهندي فالميك ثابار في بيان حول مشروع الخمسة الكبار الجديدة إن جمال النمر في كل صورة يعزز جهود الحفظ، لذلك إذا كنت تريد إنقاذ أكثر الأنواع جاذبية في العالم، فاحصل على الكاميرا الخاصة بك وابحث عن النمر"، Credit: From Steve Winter/New Big 5

وأوضحت جودال: "هذه الحيوانات الخمسة تُعتبر من الأنواع الجميلة والرائعة، وهي بمثابة سفيرة رائعة للحياة البرية في العالم، من الأنواع الشهيرة إلى الضفادع غير المعروفة، والسحالي، والأسماك، والطيور".

وأكد جرين أنه سيواصل نشر الوعي بقضايا الحفظ، كما أن لديه طموحات لإنتاج كتاب للتصوير الفوتوغرافي عن معرض الخمسة الكبار الجديدة، الذي يعرض أعمال المصورين الدوليين المشاركين في المشروع، مع توجيه الأرباح إلى الجمعيات الخيرية للحياة البرية.