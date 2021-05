شاهد.. ثنائي يحتفل بعيد زواجهما بدبي على مهبط طائرات برج العرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل جربت يوماً أن تتناول عشاء جوي بحيث تكون أقرب إلى السماء بـ220 متراً؟ وبعد أن تم تحويله إلى مضمار سباق سيارات وحلبة ملاكمة وغيرها، استضاف فندق برج العرب بدبي عشاء خاصاً ورومانسياً لثنائي على مهبط طائرات الهليكوبتر.

ونظمت شركة "Eventchic Designs" هذا العشاء لثنائي، لم يتم الكشف عن هويتهما، من أجل الاحتفال بعيد زواجهما في أمسية رومانسية "من خارج العالم"، بحسب قول منظمي الحفل.

Credit: Event Chic Designs

عشاء جوي

وبينما كان يمشي الثنائي في مساحة حالمة من الزهور، كان صدى أغنية "Can't help falling in love with you" يعلو في الخلفية، في عرض حي، على أنغام آلة البيانو الموسيقية.

وتم إعداد العشاء داخل هيكل على شكل قلب، محاط بأضواء ساطعة موجهة نحو السماء.

Credit: Eventchic Designs

وكان عرض الضوء هو أبرز ما جاء في هذا الحدث، حيث تمت برمجة حوالي 100 شعاع ضوئي في السماء على مدار 360 درجة، لخلق مشهد مرئي مذهل.

Credit: Eventchic Designs

وتم تحويل مدخل مهبط طائرات الهليكوبتر إلى معرض صُمم لخلق رحلة زمنية تعيد إلى الثنائي لحظاتهما المفضلة. وصُمم النفق، الذي يبلغ طوله 30 متراً، ليكون "أبيض بالكامل" مع ظلال رمادية، لاسترجاع ذكرياتهما معاً.

وفي عرض خاص، تمت برجمة الطائرات بدون طيار للتحليق في السماء برسالة خاصة، عُرضت بواسطة 130 طائرة بدون طيار تحلق معاً على ارتفاع 120 متراً فوق مستوى سطح الأرض.

وكان هذا العرض بمثابة طريقة مؤثرة ولكنها رومانسية حقاً لإنهاء أمسية الثنائي الجميلة.

Credit: Event Chic Designs

وقال جارديل سيلفا، وهو الرئيس التنفيذي البرازيلي لشركة "Eventchic Designs"، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كان العشاء الخاص في مهبط طائرات الهليكوبتر مفاجأة لعميلنا، حيث خُطط له بعناية".

ولم يكن لدى العميل سوى طلب واحد، حيث قال لسيلفا: "أود التخطيط لمفاجأة زوجتي بعيد زواجنا. كما تعلم، سافرنا حول العالم، وباختصار رأينا كل شيء. هذا العام، وبسبب الوباء، نود الاحتفال في دبي. كل ما أطلبه من جانبي هو أن تكون تجربة خارج العالم، شيء لم يحدث من قبل".

Credit: Event Chic Designs

وتم التخطيط لعيد زواج الثنائي وتنفيذه خلال حوالي 3 أسابيع، كما استغرقت عملية الإعداد مدة يومين، مع تركيب المعدات ليلاً ونهاراً.

وقال سيلفا: "كان علينا أن نضع في الاعتبار سلسلة من العوامل، مثل ارتفاع المهبط الهائل عند 220 متراً فوق مستوى سطح البحر، ما يعني أنه يجب تقييم المخاطر وحساب الرياح وحمل الأوزان".

وبسبب موقع مهبط الطائرات، كان يصعب نقل جميع المعدات الثقيلة بالطريقة التقليدية، حيث تتطلب أحياناً حملها جوياً.

وبالتالي، لم يكن التصميم ممتعاً بصرياً فحسب، بل أيضاً معتمداً ليكون آمناً، مع الحرص على عدم إزعاج أي من ضيوف الفندق.

وفيما يتعلق بردود فعل الناس، يقول سيلفا: "حظي هذا الحدث باهتمام كبير وردود فعل إيجابية وحب غير مشروط.. ترك المفهوم وموقع الحدث نفسه جمهورنا (رواد مواقع التواصل الاجتماعي) في حالة من الرهبة من الحدث بأكمله.. الحدث تجاوز الحدود ووصل إلى السماء، حرفياً!".

ويُذكر أن برج العرب قد استضاف عدداً من التجارب المختلفة، التي أقيمت على مهبط الطائرات، منها مباراة التنس بين روجر فيدرر وأندريه أغاسي، وعرض الغولف الخاص باللاعب روري ماكلروي، ومغامرة داني توريس، ضمن جولة "ريد بُل إكس فايترز"، حيث قفز على دراجته من المروحية على مهبط الطائرات.

ليس ذلك فحسب، وإنما قام منسق الموسيقى أيضاً، ديفيد جوتا، بأداء عرض يُعد الأول من نوعه على مهبط الطائرات، دعماً لحملة اليونيسف "متحدون في المنزل" وحملة دبي العطاء "التعليم دون انقطاع".