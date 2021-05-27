مضيفة طيران تفقد اثنين من أسنانها بعد مشاجرة مع راكبة على متن طائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد سلسلة من الحوادث على متن الطائرات، بما في ذلك حادثة اعتداء أدت إلى إصابة مضيفة طيران بجروح في الوجه وفقدان اثنين من أسنانها، حثّ الاتحاد الذي يمثل مضيفات "Southwest Airlines" الشركة على اتخاذ خطوات أقوى لحماية طاقمها من "وباء العدوانية والاعتداء".

وقالت رئيسة "TWU Local 556" لين مونتغمري لـCNN: "نحن نطلب من الناقل والحكومة والركاب المساعدة في إنهاء وباء العدوانية والاعتداء. مضيفو الطيران هم أول المستجيبين في السماء الذين يركزون على السلامة. ومع عودة الناس إلى السماء، نطلب مساعدة الجميع في الامتثال لطلبات المضيفين للمساعدة في ضمان جو آمن وممتع للجميع".

وأضافت مونتغمري أن "هناك 477 حادثة بسبب سوء سلوك الركاب على متن طائرات شركة ساوث ويست إيرلاينز بين 8 أبريل و 15 مايو"، وذلك في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة غاري كيلي تم إرسالها إلى أعضاء النقابة ونشرها على صفحتها على "فيسبوك".

وكتبت مونتغمري: "هذا العدد غير المسبوق من الحوادث وصل إلى مستوى لا يُحتمل، حيث أصبحت أحداث عدم امتثال الركاب أكثر عدوانية بطبيعتها".

من جهته، قال المتحدث باسم "شركة ساوث ويست إيرلاينز" كريس ماينز إن الشركة "لا تتغاضى عن الإساءة اللفظية أو الجسدية لأطقم رحلاتنا أو تتسامح معها".

ويوم الأحد، أُلقي القبض على راكبة من الجنوب الغربي بعد تسببها في إصابة خطيرة إذ زُعم أنها صدمت مضيفة طيران أثناء رحلة من مدينة ساكرمينتو إلى مدينة سان دييغو الأمريكية، وفقًا لبيان صادر عن إدارة شرطة ميناء سان دييغو.

وأوضح ماينز لـCNN: "تجاهلت الراكبة مرارًا التعليمات الاعتيادية على متن الطائرة (طاولة الطعام في وضع رأسي، وحزام أمان، وما إلى ذلك) ومارست الإساءة اللفظية والجسدية عند الهبوط".

وأشارت الشرطة إلى أن المسعفين نقلوا المضيفة إلى مستشفى في سان دييغو لتلقي العلاج.

ولم تتمكن CNN من الوصول إلى الراكبة للتعليق، ولا يُعرف ما إذا كان لديها محام.

ولفتت مونتغمري إلى مشادة يوم الأحد في رسالتها، وقالت إن "المضيفة أصيبت بجروح في وجهها وفقدت اثنين من أسنانها".

ودعت مونتغمري شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إلى التأكد من أن المسافرين على دراية بأن السلوك التخريبي أو العنيف يعاقب عليه من خلال القوانين المحلية والفيدرالية، ويمكن أن يؤدي إلى حظر السفر مع شركة الطيران.

وقالت مونتغمري: "الركاب الذين لا يمتثلون للوائح وتفويضات الأقنعة الفيدرالية يتسببون في تعطيل عملياتنا وخطط سفر عملائنا، مما يؤدي إلى العودة إلى البوابة وتحويل الرحلات الجوية والتأخير"، موضحة: "الاتساق هو مفتاح ذلك أيضًا: لا ينبغي إبعاد أي مسافر من رحلة واحدة فقط للسماح له بالصعود إلى رحلة طيران ساوث ويست الجوية التالية بعد حادث عدم امتثال".

كما تدعو الرسالة قيادة شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إلى حث الحكومة الأمريكية على زيادة عدد حراس الجو الفيدراليين على متن الطائرات.

وقال ماينز "نحن نتفهم ونشارك مخاوف الاتحاد بشأن عدم امتثال الركاب والسلوك التخريبي"، موضحاً: "نحن نتشارك مع (إدارة الطيران الفيدرالية) للتحقيق في الحوادث حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة. وسنواصل العمل مع كل من إدارة الطيران الفدرالية والاتحاد للحفاظ على سلامة ورفاهية طاقم الطيران والعملاء وحمايتهما".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن لديها سياسة عدم التسامح مطلقًا مع سلوك الركاب الجامح، واقترحت غرامات مدنية تتراوح من 9000 دولار إلى 52500 دولار ضد 15 راكبًا على الأقل في مايو/أيار.

وتلقت إدارة الطيران الفيدرالية بحسب بيان صحفي صدر يوم الاثنين تلقت ما يقرب من 2500 تقرير عن سلوك غير منضبط من قبل الركاب منذ بداية العام، بما في ذلك حوالي 1900 تقرير عن ركاب يرفضون الامتثال للتفويض الفيدرالي لأقنعة الوجه.