تمتع بحرية الهواء الطلق من راحة سيارتك.. هكذا تكيف الكوريون الجنوبيون مع قيود السفر الناجمة عن وباء فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تخطط للسفر قريباً؟ هناك بعض الأمور التي يتعين عليك أخذها في عين الاعتبار اليوم، خاصة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ بالظهور في ديسبمر/ كانون الأول من عام 2019.

ووجهت وزارة الصحة السعودية 6 نصائح للمسافرين بشأن تجهيز حقائب سفرهم، وما يمكن أن يساعدهم على اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية في أي مكان.

ونصحت وزارة الصحة باحتواء حقيبة السفر على معقم كحولي، وكمامات إضافية، ووجبات خفيفة، وأدوات طعام ذات الاستخدام الواحد، إضافة إلى تجهيز أدوات شخصية خاصة مثل مخدة أو مسند رقبة أو بطانية.

ونوهت أيضاً إلى ضرورة عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع أشخاص آخرين أثناء السفر.

وفي منشور سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وعند التواجد بالقرب من أشخاص لا تعيش معهم، أو في أماكن التسوق، والمطاعم، والمقاهي، وغيرها.

وأوضحت أن ارتداء الكمامة سيساعدك في الحفاظ على صحتك وصحة من حولك من الإصابة بالفيروسات المعدية، وخاصة فيروس كورونا المستجد.