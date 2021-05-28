الدكتور غوبتا عن أصل فيروس كورونا: الإجابة يمكن معرفتها

فيروس كورونا ونظرية "تسرب من المختبر"..هذا هو الجدول الزمني لتسلسل الأحداث

أصول كورونا.. تفاصيل جديدة تشكك في النظرية القائلة أن الفيروس نشأ بسوق المأكولات البحرية في ووهان

العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا.. رائد فضاء سابق يقدم نصائح حول كيفية إعادة التكيف بعد شهور من العزلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحقق منظمو الطيران المدني في الهند في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر ثنائي يتزوجان في منتصف الرحلة، وهما محاطين بالعائلة والأصدقاء.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الضيوف والمصورين وهم يتزاحمون حول العروس والعريس، علماً أن معظمهم لم يكن يرتدي الكمامات.

ويذكر أن الهند في خضم موجة ثانية قاتلة من الإصابات بفيروس كورونا.

وفي ولاية تاميل نادو، حيث يزعم أنه انطلقت منها الرحلة، أُغلقت المعابد وقاعات الاجتماعات، بينما اقتصرت حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على 50 شخص فقط، كحد أقصى.

وقال مسؤول في المديرية العامة للطيران المدني إن شركة SpiceJet طُلب منها تقديم شكوى ضد أي شخص ينتهك إرشادات السلامة، وتم إدراج الطاقم في القائمة.

وأضاف: "سنجري تحقيقاً مفصلاً وسنتخذ إجراءات أخرى بناء على النتيجة" .

وقال متحدث باسم SpiceJet إن الطائرة استأجرها وكيل سفر بمدينة مادوراي في 23 مايو/ أيار لرحلة بعد حفل زفاف.

وأضاف المتحدث أن شركة الطيران تتخذ إجراءات ضد أولئك الذين ينتهكون قواعد السلامة الخاصة بكوفيد-19.

وأوضح أنه تم إطلاع الضيوف على معايير التباعد الاجتماعي بشكل تفصيلي، وفقاً لإرشادات فيروس كورونا وقواعد هيئة الطيران المدني.

وقال المتحدث: "رغم الطلبات والتذكيرات المتكررة، إلا أن الركاب لم يتبعوا إرشادات كوفيد-19، وتعمل شركة الطيران على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقواعد".