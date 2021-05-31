رائد فضاء ينشر صورة لمحافظة الفيوم بمصر على شكل قلب.. ويهديها لوالدته

دليلك في مصر.. إليكم المواقع والنشاطات والمأكولات التي يمكنكم الاستمتاع بها في أرض الكنوز القديمة والحديثة

وكأنها "خيوط" من الحرير في مصر..جولة على شلالات وادي الريان في الفيوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال مهمته الفضائية، لم يجد رائد فضاء فرنسي ما يهديه لوالدته، بمناسبة "عيد الأم" في فرنسا، ما هو أفضل من إرسال صورة فضائية تبرز محافظة الفيوم في مصر، والتي ظهرت بلونها الأخضر وسط رمال الصحراء على شكل قلب.

ومن على متن محطة الفضاء الدولية، شارك رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه، من وكالة الفضاء الأوروبية، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، صورة لمعالم واحة الفيوم من الفضاء.

وكتب بيسكيه معلقاً: "لم يكن هناك عيد حب خلال مهمة ألفا، ولكن اليوم هو عيد الأم في فرنسا (وبلدان أخرى)، تتلقى والدتي رسالة شخصية باللغة الفرنسية، ولكني كرست هذه الواحة على شكل قلب في مصر لجميع الأمهات في العالم". وأضاف: "بغض النظر عن موعد الاحتفال بعيد الأم، فإنه يجب أن يكون أكثر من يوم في السنة على أي حال".

Paréidolie de la #FeteDesMeres 2021 : les contours de l’oasis du Fayoum 🇪🇬 dessinent pour moi clairement un ♥ Bonne fête à toutes les mères et surtout à la mienne 🥰 https://t.co/jegjcbHEF9 #MissionAlpha https://t.co/06bqls901M

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، أرفق رائد الفضاء الفرنسي الصورة مع تعليق قائلاً: "ملامح واحة الفيوم ترسم بوضوح بالنسبة لي شكل القلب، عيد أم سعيد لجميع الأمهات وخاصةً لأمي".

وتقع واحة الفيوم، على بعد ساعتين من جنوب غرب القاهرة، وهي تعد واحدة من كنوز مصر الخفية.

وتعد محافظة الفيوم صورة مصغرة لمصر حتى أن البعض يطلقون عليها مصر الصغرى.

وتعود تسمية الفيوم إلى أصل الكلمة "بيوم" أي "بركة المياه" والتي حُورت مع الاستخدام إلى "فيوم"، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

وتشتهر الفيوم بوجود العديد من الأماكن المتميزة ومنها بحيرة قارون ذات المناظر الجميلة، ووادي الريان وهما تعتبران من المحميات الطبيعية، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.