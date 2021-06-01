دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح مطار هيثرو بلندن صالة وصول مخصصة للمسافرين القادمين إلى إنجلترا من دول "القائمة الحمراء"، بحسب ما قاله متحدث باسم مطار لندن هيثرو لـ CNN يوم الثلاثاء.



ويأتي ذلك بعد أن أثارت تقارير عن طوابير طويلة واختناقات في المطار مخاوف بشأن سلامة المسافرين القادمين من دول تتضمن حالات "كوفيد-19" مختلفة.

وقال متحدث باسم مطار لندن هيثرو في بيان: "من المحتمل أن تكون مسارات القائمة الحمراء سمة من سمات السفر في المملكة المتحدة في المستقبل المنظور، حيث تقوم البلدان بتلقيح سكانها بمعدلات مختلفة".

وأضاف: "نحن نكيف مطار لندن هيثرو مع هذا الواقع طويل المدى من خلال افتتاح مرفق وصول مخصص في المبنى رقم 3 اعتباراً من الأول من يونيو من أجل المسافرين من دول القائمة الحمراء الذين يصلون في رحلات مباشرة".

ويخطط المطار لنقل هذا المرفق إلى المبنى رقم 4 "في أقرب وقت ممكن من الناحية التشغيلية"، حسبما ذكره المتحدث باسم المطار، مضيفاً أنه "في حين أن افتتاح هذا المرفق سيكون صعباً للغاية من الناحية اللوجستية، نأمل أنه سيمكن حرس الحدود البريطاني من تنفيذ واجباته بشكل أكثر كفاءة مع زيادة حجم الركاب بما يتماشى مع القائمة الخضراء".



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لـ CNN يوم الثلاثاء: "أولويتنا القصوى هي حماية صحة الجمهور، ويساعد نظامنا المعزز للحدود في تقليل مخاطر انتقال السلالات المتحورة الجديدة".

وأوضح: "مع إعادة فتح السفر الدولي بأمان، سنحافظ على فحوصات صحية بنسبة 100% على الحدود، وستتيح صالة الركاب الجديدة المخصصة في مطار لندن هيثرو للقادمين من دول القائمة الحمراء فرصة التعامل مع المسافرين بأمان وكفاءة قدر الإمكان قبل نقلهم إلى منشأة الحجر الصحي".

وأشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن الحكومة تواصل بذل "كل ما في وسعها لتسهيل العملية، بما في ذلك بدء برنامج ترقية البوابة الإلكترونية خلال الصيف ونشر ضباط إضافيين من قوات الحدود".



ويُطلب من المسافرين الذين كانوا في بلد أو إقليم مدرج ضمن القائمة الحمراء الخاصة بإنجلترا، خلال الأيام العشرة الماضية قبل دخول البلاد، الخضوع للعزل في فندق مُدار للحجر الصحي لمدة 10 أيام وإجراء فحوصات "PCR".



وتضم القائمة الحمراء 43 دولة منها الهند، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش.



وتنصح الحكومة البريطانية حالياً بعدم السفر من دول أو أقاليم القائمة الحمراء.



وفي بداية شهر أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمطار لندن هيثرو، جون هولاند كاي: "فقط في مطار لندن هيثرو، حتى مع وصول عدد قليل من الركاب كل يوم، كانت هناك بعض الأيام حيث كانت لدينا طوابير تستمر إلى 6 ساعات ونصف الساعة ... كان هناك حاجة للتغيير ".