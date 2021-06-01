مصور يستكشف "الجانب الآخر" من دولة الإمارات..ماذا وجد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا سألت أي شخص عن ما يعرفه عن دولة الإمارات، فمن المحتمل أن يذكر مشهد العمارة المهيب، والمباني الشاهقة، والتجارب الفاخرة.

ويسعى أحد المصورين إلى تغيير هذا التصور من خلال استكشاف أنحاء الإمارات وتوثيق جمال مواقعها الطبيعية.

جزيرة السعديات في أبوظبي Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، يوضح المصور الألماني فلوريان كريشباومر، أن إحدى الأفكار الكامنة وراء هذا المشروع كانت تهدف إلى مواجهة بعض "التصورات النمطية" عن دولة الإمارات.

أراضي أم القيوين الرطبة Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

ويشرح كريشباومر أنه غالباً ما ترتبط الإمارات بمناظر المدينة المذهلة وتميل التغطية الفوتوغرافية في هذا الاتجاه أيضاً، مضيفاً أنه "نادراً ما يحصل السياح أو المقيمون على لمحة عن الجمال الطبيعي الذي توفره، من الوديان وأشجار المانغروف والصحراء وغيرها الكثير".

قرية المدام في الشارقة Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

وهكذا خطرت لكريشباومر فكرة مشروع إظهار "الجانب الآخر" من دولة الإمارات العربية المتحدة.

جزيرة رمحان في أبوظبي Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

وتهدف الفكرة وراء المشروع، الذي يحمل عنوان "الجمال الطبيعي في الإمارات"، إلى إظهار تنوع المناظر الطبيعية في دولة الإمارات وتغطية مجموعة واسعة من جمالها الطبيعي، وفقاً لما ذكره كريشباومر.

الألوان المتداخلة لجزيرة الجبيل بأبوظبي Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

وتشمل السلسلة لقطات جوية تغطي الإمارات السبع تقريباً، بما في ذلك صحراء الشارقة ودبي، وشواطئ وجزر أبوظبي، والأراضي الرطبة في أم القيوين، وأشجار القرم في رأس الخيمة.

بحيرة وردية في جزيرة سرايا برأس الخيمة Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

ويصف كريشباومر المناظر الطبيعية التي وثقها ضمن مشروعه قائلاً إن هناك الكثير من التنوع في الصور، مشيراً إلى أن أبرز ما تحققه لقطات الطائرات بدون طيار هو توفير منظور لبنية الأرض التي لا يمكن الحصول عليها إلا من الجو.

وادي شيص في الشارقة Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

وتبرز لقطات كريشباومر دراجات الألوان المتنوعة، والتفاعل بين الضوء والظل، والتناقضات الصارخة التي كان يبحث عنها في المناظر الطبيعية عند التقاط هذه الصور.

منظور آخر لمنطقة الرمس في رأس الخيمة. Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

ويشيد كريشباومر بدور دولة الإمارات في تنظيم عمليات التصوير الجوي والطائرات بدون طيار على مر السنين، موضحاً أنه من السهل التسجيل في الهيئة العامة للطيران المدني، والحصول على التدريب في دبي طالما أنك تلتزم بمناطق الطيران في التطبيق الرسمي.

وتُعد إحدى الجوانب المهمة بالنسبة إلى كريشباومر هي احترام الطبيعة عند التصوير، ويشمل ذلك عدم ترك أي قمامة وعدم إزعاج النباتات والحيوانات في المنطقة المحيطة قدر الإمكان، وفقاً لما ذكره.