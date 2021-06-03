عمره 4600 عام..لقطة مميزة للهرم المنحني من بحيرة فاروق بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر أرض مصر بالعديد من المواقع الأثرية التي تُعد بمثابة شاهد على حضاراتها عبر التاريخ، ولطالما جذبت أهرامات مصر الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليتعرفوا على تاريخها القديم.

وفي جنوب العاصمة المصرية، القاهرة، يقع هرم مميز بحد ذاته يستحق الزيارة.

صورة مميزة للهرم المنحني بمنطقة دهشور الأثرية من بحيرة الملك فاروق. Credit: Ahmed Emad

واستطاع المصور المصري أحمد عماد أن يخلّد الهرم المنحني بمنطقة دهشور الأثرية، في لقطة مميزة من بحيرة الملك الفاروق.

ويعود تاريخ الهرم المنحني إلى حوالي 2600 قبل الميلاد، وقد بُني في عهد الملك سنفرو، مؤسس الأسر الرابعة.

يقع الهرم المنحي، الذي يبلغ عمره 4600 عام على بعد 25 ميلاً جنوب العاصمة المصرية القاهرة Credit: Ahmed Emad

ويستمد الهرم الذي يبلغ عمره 4600 عام، ويقع على بعد 25 ميلاً جنوب العاصمة المصرية القاهرة، اسمه نسبةً إلى شكله غير المعتاد.

ويمثل الهرم المنحني أول محاولة لبناء هرم كامل بعد هرم زوسر المدرج.

بني الهرم في عهد الملك سنفرو ويعد أول محاولة للتطور من الهرم المتدرج إلي الهرم الأملس في مصر الفرعونية، حوالي 2600 قبل الميلاد. Credit: Ahmed Emad

واختار عماد بحيرة الملك فاروق كزاوية جديدة لتوثيق الهرم المنحني، وقد حرص على إبراز شمس الغروب وانعكاس صورة الهرم على مياه البحيرة.

تضيف الأراضي الزراعية حول بحيرة الملك فاروق إلى إطلالة الهرم المنحني Credit: Ahmed Emad

وقال عماد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أنه كان في رحلة استكشافية إلى بحيرة الملك فاروق عندما لاحظ الإطلالة المميزة للهرم المنحني وانعكاسه على سطح البحيرة.

وأوضح عماد أن الهرم المنحني والذي يُعرف أيضاً باسم هرم سنفرو المائل يمتاز بأنه بمثابة دليل واضح على أن بناء الأهرامات المصرية أتى على أسس علمية، إذ شملت عملية بناء الهرم خطأً هندسياً، وبُني بعد ذلك هرم آخر بعد اكتساب الخبرة أي الهرم الأحمر، في مكان قريب.

ويصف عماد إطلالة الهرم المنحني من بحيرة الملك فاروق، قائلاً إنها تمثل أجمل المواقع لمشاهدة أهرامات دهشور، حيث تضيف البحيرة و الأراضي الزراعية إلى جمال المشهد.

ويجدر بالذكر أن وزارة الآثار المصرية افتتحت هرم سنفرو المائل أمام الزوار في يوليو/ تموز من عام 2019، لأول مرة منذ عام 1965.