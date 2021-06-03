الإمارات تُعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام اعتبارا من 5 يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات عن تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من تاريخ 2021/6/5 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى فيتنام، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في فيتنام خلال فترة 14 يومًا قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى فيتنام على الرحلات.

وذكرت "وام" أنه "سيسمح بنقل الفئات المستثناة من فيتنام إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وفيتنام".

وأشارت "وام" إلى أن ذلك "يشمل الإداريين العاملين في سفارات البلدين، والوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية والحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية على أن يكون قد مضى 28 يوماً من تلقيهم اللقاح كاملا".

وأوضحت "وام" أنه "يتم إثبات ذلك من خلال التطبيقات المعتمدة في البلدين أو شهادة تطعيم معتمدة، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لـ"كوفيد-19" خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع والثامن من دخول البلاد، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code،

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بحسب ما ذكرته "وام"، أنه "يشترط على المسافرين القادمين من فيتنام عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يومًا لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات وفيتنام".